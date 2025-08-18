Servicio de agua, afectado por reparaciones de JMAS: Colonias de Ciudad Juárez sin suministro HOY

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Ciudad Juárez informó que hoy, lunes 18 de agosto, varias colonias serán afectadas en el servicio de agua potable, por una reparación de válvulas en el fraccionamiento Santa Teresa.

Estas acciones, que buscan mejorar el servicio para los ciudadanos, provocarán por varias horas baja presión o falta de agua en al menos seis colonias importantes de la ciudad fronteriza; ¿cuáles son los motivos exactos del corte de agua?

Reparaciones de válvulas dejarán a varias colonias sin agua

Con el objetivo de sustituir varias piezas fundamentales para el suministro de agua, las cuales concluyeron con su tiempo de vida útil, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento realizará este lunes la reposición de siete válvulas de agua potable en el fraccionamiento Santa Teresa.

“La suspensión temporal del servicio puede ser incómoda, pero esta mejora beneficiará directamente a mil 285 familias de la zona”, detalló en un comunicado la JMAS.

El ajuste consiste en el cambio de siete válvulas de cuatro y seis pulgadas, localizadas en el cruce de Rincón del Valle con Jurica y Valle de Nilo, así como en el cruce de Valle del Ródano y Valle de Nilo.

Las labores comenzaron desde el pasado viernes; sin embargo, será este lunes cuando se concentre la parte más importante de las obras.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ESTE ES EL NIVEL DEL SISTEMA CUTZAMALA TRAS LAS LLUVIAS RÉCORD EN EL VALLE DE MÉXICO

Horarios y lista de colonias afectadas por corte de agua en Ciudad Juárez

El horario de suspensión del servicio será de 07:00 horas de la mañana a 19:00 horas, lapso en el que al menos seis colonias de Juárez experimentarán interrupciones.

Lista de colonias sin agua por mantenimiento de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS)



Santa Teresa

Rincón del Valle

Villas Santa Teresa

Paseo del Sol

Paseo del Valle

Villas del Lago

La JMAS pidió a todos los usuarios tomar precauciones y almacenar agua con anticipación para evitar contratiempos mientras se realizan las reparaciones.