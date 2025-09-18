Tras amenaza de explosivos en la FES Zaragoza; reanudan clases este 18 de septiembre
Una amenaza de explosivos obligó a suspender actividades en la FES Zaragoza; autoridades confirman que las clases se reanudan este 18 de septiembre.
La Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza de la UNAM en la (CDMX), vivió una jornada de tensión este 17 de septiembre 2025, luego de que autoridades recibieran un comunicado anónimo en el que se advertía sobre la posible instalación de artefactos explosivos en sus instalaciones.