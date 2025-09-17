La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) ha actualizado a Alerta Roja el aviso por persistencia de lluvias fuertes y la posible caída de granizo para la noche de este martes en ocho alcaldías de la CDMX. Se insta a la población a tomar precauciones ante los posibles efectos de las condiciones meteorológicas.

Alcaldías en alerta por fuertes lluvias en CDMX

Benito Juárez

Coyoacán

Iztacalco

Iztapalapa

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

El pronóstico indica que en las próximas horas podrían registrarse precipitaciones de entre 50 y 70 milímetros, vientos fuertes y actividad eléctrica. Estas condiciones aumentan el riesgo de encharcamientos, inundaciones y la caída de ramas o árboles. Se recomienda a los habitantes de estas alcaldías:



Permanecer en lugares seguros.

Retirar de balcones y azoteas objetos que puedan caer.

No intentar cruzar corrientes de agua.

Conducir con extrema precaución.

Desconectar aparatos eléctricos si el agua ingresa a la vivienda.

Estar atentos a los comunicados oficiales de las autoridades.

¡Tómalo en cuenta! El Operativo Lluvias 2025 se mantiene activo para atender cualquier emergencia que pudiera presentarse durante la noche de este 16 de septiembre.

¿Qué zonas de la CDMX presentan inundaciones este 16 de septiembre?

Como consecuencia de las intensas precipitaciones, ciudadanos y autoridades ya reportan afectaciones viales y en viviendas:



Inundaciones en Coapa , se registran afectaciones directas en casas de la zona de Rinconada Coapa , sobre Periférico Sur y Cañaverales. Además, hay un encharcamiento de consideración en Canal Nacional y Las Bombas , afectando las alcaldías de Tlalpan y Coyoacán.

, se registran afectaciones directas en , sobre Periférico Sur y Cañaverales. Además, hay un encharcamiento de consideración en , afectando las alcaldías de Tlalpan y Coyoacán. Afectaciones en el Oriente, se reporta un encharcamiento importante en el bajopuente del Viaducto y el Eje 3 Añil, en los límites de Iztacalco y Venustiano Carranza, complicando la circulación.