SEP: ¿Hay clases el 19 de septiembre? Esto se sabe del Simulacro Nacional 2025

Ante la duda de miles de padres de familia y estudiantes, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ya ha tomado una decisión final sobre las actividades escolares del próximo viernes 19 de septiembre. En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te decimos de forma clara y directa si los alumnos de preescolar, primaria y secundaria deberán asistir a las aulas durante la realización del Segundo Simulacro Nacional 2025.

Oficial: ¿SEP suspende clases el viernes 19 de septiembre de 2025?

La respuesta es contundente: NO, no se suspenden las clases. Aunque muchos podrían pensar que un evento de esta magnitud implicaría la suspensión de actividades, la SEP ha confirmado que el viernes 19 de septiembre de 2025, las y los alumnos de educación básica deberán presentarse con normalidad a las aulas. El calendario escolar 2025-2026 no marca esta fecha como día de asueto.

La participación en el simulacro se integrará como parte de las actividades formativas del día, con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención en la comunidad estudiantil.

🔔 Si te llega a tu celular un mensaje que dice “ ESTO ES UN SIMULACRO”, ¡no te alarmes! El alertamiento por telefonía celular formará parte del #SegundoSimulacroNacional2025 este 19 de septiembre.​



Conoce más: https://t.co/ngzkd5034f​#19SDiaNacionalPC… pic.twitter.com/PMjVrIxV0h — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 2, 2025

¿Cómo será el Simulacro Nacional 2025 en las escuelas?

En una fecha de gran relevancia, al conmemorarse 40 años del terremoto de 1985 y 8 años del sismo de 2017, este ejercicio es fundamental. La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que el simulacro comenzará en punto de las 12:00 horas (tiempo del Centro de México).

La hipótesis para este año será un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Michoacán. Durante el simulacro en las escuelas se activarán los siguientes protocolos:



Activación de la alerta sísmica en altavoces y, por primera vez, en algunos teléfonos celulares.

en altavoces y, por primera vez, en algunos teléfonos celulares. Evacuación ordenada de salones y oficinas hacia los puntos de seguridad previamente establecidos.

de salones y oficinas hacia los puntos de seguridad previamente establecidos. Revisión de protocolos de seguridad para el personal docente y administrativo.

¿Habrá otro puente en septiembre de 2025?

Si esperabas un día libre y esta noticia te desanimó, ¡tenemos buenas noticias! El calendario escolar de la SEP sí contempla un último fin de semana largo para el mes.

El viernes 26 de septiembre no habrá clases para los estudiantes de educación básica. Esto se debe a que el personal docente participará en la primera sesión ordinaria de la Junta del Consejo Técnico Escolar (CTE) del ciclo. Por lo tanto, los alumnos podrán disfrutar de un “megapuente” de tres días, reanudando actividades el lunes 29 de septiembre.