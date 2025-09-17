México bajo aviso: Ciclón “Mario” provocará lluvias intensas y oleaje elevado hoy 17 de septiembre

Durante la tarde-noche de este martes y la madrugada del miércoles, el ciclón tropical “Mario” se desplazará frente a la costa occidental de Baja California Sur, generando lluvias fuertes a muy fuertes, así como vientos intensos y oleaje elevado en la región.

Se espera que, al avanzar hacia el noroeste y encontrar aguas más frías, el sistema se debilite rápidamente al final del día.

¿En qué estados de México lloverá?

El fenómeno, combinado con la inestabilidad del monzón mexicano, provocará precipitaciones de diversa intensidad en distintas partes del país:



Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (sur), Veracruz (sur), Guerrero (este), Oaxaca (oeste) y Chiapas (norte y sur).

(75 a 150 mm): Sinaloa (sur), Veracruz (sur), Guerrero (este), Oaxaca (oeste) y Chiapas (norte y sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

(50 a 75 mm): Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Puebla.

(25 a 50 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Puebla. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

Estas lluvias podrían reducir la visibilidad, elevar niveles de ríos y arroyos, y provocar encharcamientos, deslaves e inundaciones. Además, las rachas de viento podrían ocasionar caída de árboles y anuncios publicitarios.

La zona de #BajaPresión ubicada frente a las costas del #Pacífico central mexicano, mantiene 70 % de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y 90 % en 7 días. Se mantiene en vigilancia ya que podría evolucionar a #CiclónTropical en los próximos días ⬇️ pic.twitter.com/kxZKBxh93N — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 17, 2025

Pronóstico de temperaturas y viento en México este 17 de septiembre

Máximas : 35-40 °C en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Colima, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo ; 30-35 °C en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Morelos y Guerrero.

: 35-40 °C en ; 30-35 °C en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Morelos y Guerrero. Mínimas : 0-5 °C en zonas serranas de Baja California, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

: 0-5 °C en zonas serranas de Baja California, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Viento : 20-30 km/h con rachas de 40-60 km/h en Baja California y Oaxaca; 10-20 km/h con rachas de 30-50 km/h en varias regiones del norte, centro y sureste del país.

: 20-30 km/h con rachas de 40-60 km/h en Baja California y Oaxaca; 10-20 km/h con rachas de 30-50 km/h en varias regiones del norte, centro y sureste del país. Oleaje: 2.0-3.0 metros en la costa occidental de Baja California y Baja California Sur, así como en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Clima en CDMX: Lluvias y cielo nublado hoy 17 de septiembre

Se prevé cielo medio nublado a nublado, con lluvias puntuales fuertes en Ciudad de México y Estado de México acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Esto podría generar incremento de ríos, deslaves, inundaciones y visibilidad reducida. Las temperaturas oscilarán entre 14 y 25 °C en la capital, y entre 9 y 23 °C en Toluca, con vientos de 10 a 20 km/h y rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta.

