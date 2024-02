Amor a primera vista: ¿Es posible enamorarte de una persona al observarla por segundos?

Un día de repente vas caminando tranquilamente, con la frescura del día. Empiezas a observar tu alrededor, nada te parece familiar y mucho menos te llama la atención. Continúas caminando con la tranquilidad que te caracteriza, de la nada algo sobresale de toda la gente, una persona que para ti puede ser la más guapa o el más guapo. Es ahí donde estás frente a frente con tu media naranja, con el amor a primera vista en persona.

¿Esta historia te suena? Todos conocemos a un amigo, amiga que va por la calle y de la nada, ¡pum, ya se enamoró de una persona que solo observó por escasos segundos, puede que hasta por algunos minutos! El amor a primera vista para muchas personas puede ser el momento en el que cupido flechó sus corazones, pero ¿realmente es así? Descubre si esto es posible.

¿Existe el amor a primera vista? Esto dice la ciencia

Diversas películas de amor nos venden la idea de un amor romántico, pero otras tantas, nos exponen el amor a primera vista, donde nos plasman una escena en la cual uno de los protagonistas va por la calle y se encuentra a otro y con tan solo mantener contacto visual, ya se enamoraron ¿tú crees que una persona se pueda enamorar de otra con tan solo verla por un instante o consideras que solo es atracción física?

La ciencia nos dice que el enamoramiento no sería posible, sino fuera por las sustancias como la dopamina, misma que son liberadas por el cerebro. Mientras tanto, los psicólogos explican que el amor a primera vista no existe, sino que este sucede al convivir con la otra persona, al descubrir las similitudes que ambos tienen, en teoría al conocerla.

¿Qué es el amor? Según la Real Academia Española

De acuerdo con la Real Academia Española, el amor es un sentimiento hacia otra persona que nos atrae y que requiere de reciprocidad, misma que nos da alegría y energía para convivir con el otro. Sin duda alguna, el amor es un concepto muy diferente para todas las personas e inclusive la cultura que emerge a las sociedades, también juega un papel fundamental.

El amor, al ser un sentimiento tendemos a ofrecerlo desde diversas perspectivas y no con todas las personas lo compartimos, es decir, solemos amar a nuestra familia, pareja, amigos y/o mascota, pero el cariño que expresamos no siempre es de la misma forma y mucho menos con la misma intensidad.

Este concepto es difícil de definir, ya que es un sentimiento complejo de entender. Lo que para uno puede ser considerado amor, para la otra persona no va tener ni pies, ni cabeza. Aunque, no quieras aceptarlo, así es. Y muy probablemente, si te rompieron el corazón, estés pensando que el amor no existe, no te preocupes cuando menos lo pienses vas a estar experimentando este sentimiento nuevamente.

¿Qué pasa en nuestro cerebro al estar enamorados?

Cuando nos enamoramos experimentamos ciertos comportamientos dentro y fuera de nuestro cuerpo y no siempre somos conscientes de ello. Tendemos a creer que estar enamorado involucra mariposas en el estómago, que nos suden las manos, que nos pongamos nerviosos, pero ¿realmente eso no da la señal de estar enamorados?

Como sabemos, el cerebro dirige a los demás órganos del cuerpo. Ahora bien, ¿te has preguntado cómo reacciona este órgano ante el enamoramiento? Diversos estudios apuntan a que más de 12 de áreas de este se involucran en el proceso, por ejemplo:



El hipotálamo (lugar dentro del cerebro que trabaja con las emociones)

La amígdala; su función es procesar y almacenar emociones

El núcleo del bulbo raquídeo; genera la entrada y salida de información

El prefrontal ventromediana; es capaz de procesar la información visual

Estas son las zonas que influyen directamente en el proceso. A nivel cerebral, el enamoramiento inicia en la corteza cerebral, para después involucrar el sistema endocrino (conjunto de órganos y glándulas que crean hormonas), posteriormente esto, se transforma en algo fisiológico como la segregación de la dopamina.

Pero ¿qué otras sustancias que se ven involucradas al enamorarnos a primera vista? Entre ellas, se encuentra la hormona denominada serotonina (vinculada al placer), la dopamina causa el efecto de euforia o deseo, la oxitocina (inclinada a la atracción) y la vasopresina (activa las emociones positivas).

¿Cuáles son la etapas del enamoramiento y cuánto dura?

El enamoramiento es uno de los procesos más bonitos que el ser humanos experimenta a lo largo de su vida, de acuerdo con investigaciones el proceso está acompañado de 5 etapas. Seguramente te vas a identificar con los siguientes puntos si es que eres un enamoradizo o una enamoradiza. Ahora conocerás el proceso por el que pasas cuando sientes que todo es perfecto y no hay absolutamente nadie que se iguale a él o ella.



La atracción

La idealización

El vínculo

La reciprocidad

Fin del enamoramiento

De acuerdo con Sergio Montero Cruz investigador de la Universidad de Colima, explica que la duración del enamoramiento es una etapa difícil de establecer en términos generales, ya que para las mujeres este proceso puede durar de 6 meses a 3 años, mientras que para los hombres puede mantenerse hasta por 6 meses. ¡Presta atención si ya pasaste los 6 meses y aún no ha avanzado la relación! No querrás pasar por un “casi algo”.

El enamorarnos de una persona es un proceso complejo que involucra a muchos órganos y sustancias segregadas dentro de nosotros, aunque nunca somos conscientes de ello. Pero, en términos no fisiológicos, estar enamorado se siente como si todo fuera perfecto, como si estuviéramos caminando sobre las nubes y todo se pinta de color rosa, ¡no te hagas, si los has experimentado!