VIDEO: Árbol se desploma en una casa de Álvaro Obregón y la destruye por completo

Conmoción en el poniente de la Ciudad de México (CDMX), pues durante la mañana del lunes 12 de agosto, se dio a conocer la noticia de que un enorme árbol se desplomó sobre una casa en la alcaldía Álvaro Obregón, debido al reblandecimiento de la tierra por las intensas lluvias que han azotado a la capital los últimos días.

Lamentablemente, la caída del árbol destruyó por completo la vivienda y ahora los familiares que vivían al interior ya no tienen donde vivir, además de que dos de los habitantes quedaron gravemente heridos, pues a uno de ellos les cayó el árbol encima y a otro le cayó una barda de concreto sobre el cuerpo, por lo que tuvieron que ser atendidos.

Al sitio se trasladó el equipo de Fuerza Informativa Azteca (FIA) para reportar los hechos y platicar con los familiares, quienes estaban presentes en el lugar y exigieron ayuda por parte de las autoridades, a quienes previamente ya les habían advertido sobre los riesgos que tenía este árbol de grandes dimensiones.

Exigen apoyo por el desplome del árbol en casa de Álvaro Obregón

"El árbol ya lleva muchos años aquí, ya habíamos recurrido a las instancias correspondientes, como Protección Civil, y la verdad es que tenemos todos los oficios, pero todo mundo ha hecho caso omiso. Requerimos todo el apoyo posible. No tenemos casa y el árbol se cayó en los pies de mi hermana; tenemos un muro de contención que se cayó encima de mi otro hermano”, señaló una de las afectadas ante los micrófonos de FIA.

De acuerdo con su versión, el Ministerio Público señaló que no es un área de su competencia y hasta el momento no se ha aclarado el auxilio por parte de las autoridades, ya que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) no emitió ningún comentario al respecto, y el Heroico Cuerpo de Bomberos fue el único organismo que se expresó en auxilio para el retiro del árbol.

¿Dónde se desplomó el árbol que destruyó una casa en CDMX?

De manera concreta, el colapso del árbol ocurrió sobre Calle 4, en la colonia Lomas de los Ángeles Tetelpan, de la alcaldía Álvaro Obregón. La emergencia ocurrió durante las primeras horas del lunes, pero hasta la tarde de miércoles no ha habido una respuesta clara de lo sucedido.