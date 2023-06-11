Joven va al dentista por dolor de muela, lo medican y muere

Un joven de 23 años murió luego de acudir al dentista por un dolor de muelas; el médico le aplicó una inyección pero el hombre murió unas horas después. Su familia denuncia mala praxis.

La novia de la víctima relató que relató que llegaron al hospital Villa Regina en Río Negro, Argentina, porque su pareja tenía un fuerte dolor de muelas, los médicos le inyectaron “algo” y luego lo mandaron a su casa.

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Joven muere después de ir al dentista por un dolor de muelas

En la noche, la pareja se fue a dormir como de costumbre, pero él despertó en la madrugada asustado diciendo que no se podía mover, la novia lo incorporó y estuvieron platicando un rato sobre sus malestares, ya que el joven no podía mover los brazos ni las piernas, incluso de desvanecía al tratar de levantarse.

Los papás del chico llegaron a su casa y lo llevaron a un nosocomio de emergencia, después de unas horas, la enfermera les dijo que había entrado, 20 minutos más tarde le informaron a la familia que ya había muerto.

Tras la repentina muerte del joven, al que describieron como una persona saludable y que le gustaba hacer ejercicio, la familia solicitó una autopsia, ya que los médicos no les habían informado sobre las causas del deceso.

“Nunca nos explicaron las razones de la parálisis, ni lo que pudo haberla causado. Nosotros hicimos una denuncia y pedimos la autopsia que en un principio no querían hacerla. Nos dijeron que el hospital no se iba a hacer cargo”, explicó la novia.

La autopsia reveló que la muerte del joven fue provocada por un edema pulmonar agudo. Las autoridades sanitarias de Argentina indicaron que ellos son los primeros en querer saber qué pasó, por lo que iniciaron una investigación.

