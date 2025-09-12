En un reciente hecho que evidencia la vulnerabilidad de los ciudadanos ante la delincuencia y la falta de respuesta de las autoridades, una escuela canina en Coyoacán, Ciudad de México (CDMX), fue asaltada. Las dueñas, Deyanira y Claudia, hoy viven con miedo e incertidumbre tras enfrentarse no solo al agresor, sino también a la impunidad del sistema de justicia.

Así fue el asalto a una escuela canina en la CDMX

El asalto se perpetró cuando un sujeto de 28 años aprovechó la lluvia y la oscuridad para ingresar al lugar. En ese momento, Claudia se encontraba de guardia dominical. Al ser confrontada con una navaja, su reacción fue de valentía: “Se me pone de frente con una navaja y me dice que ‘ya había valido madres’ o mi reacción al final no fue como fue de ‘Pues ya valiste madres tú, porque aquí nos vamos a golpear los dos’”.

⚠️ Deyanira y Claudia viven con miedo



Fueron víctimas de un hombre armado que irrumpió en su negocio, un spa para mascotas en la CDMX, pero también fueron revictimizadas por las autoridades.



Les dijeron que "quizá era un cliente"… Que "no pasó nada porque nadie salió herido"… pic.twitter.com/ecffBq9Wf8 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 12, 2025

Ante la respuesta de Claudia, el agresor intentó huir y, al brincar una barda, se cayó y se lastimó. Claudia logró desarmarlo y le quitó una mochila con objetos que evidenciaban su intención criminal: un cúter, una navaja, vidrios, lentes negros y un cambio de ropa. El hombre fue detenido y puesto a disposición de las autoridades.

Ministerio Público de Coyoacán deja en libertad al agresor

A pesar de tener videos, testigos y todas las pruebas, la denuncia de las víctimas no fue aceptada en el Ministerio Público de Coyoacán. La autoridad les dijo que no podían “asumir que él no era un cliente” y que lo que llevaba en la mochila “no fueran sus utensilios de trabajo”.

Las dueñas del negocio aseguran que la Fiscalía tampoco quiso tomar la denuncia porque nadie había resultado herido, ni siquiera se molestaron en ir al establecimiento o revisar los videos: “No, nuestra denuncia no quedó registrada a pesar de que hicimos todo lo posible”, lamenta una de las víctimas.

Al final, este sujeto fue dejado en libertad, dejando a Deyanira y Claudia con miedo y pánico de que regrese, ya que “las leyes están hechas para defenderlos a ellos”. Su caso es un claro ejemplo de la impunidad en la capital del país.