¿Piratas? Así fue el asalto a la plataforma de Pemex Akal-Romeo en Campeche

La noche del lunes, un grupo de delincuentes abordó la plataforma Akal-R, del Activo de Extracción Cantarell de Pemex, ubicada en la Sonda de Campeche, para perpetrar un robo. A pesar de los esfuerzos por contener a los delincuentes, lograron escapar con un botín considerable y aquí te contamos cómo ocurrió el asalto.

Así fue el asalto a la plataforma de Pemex Akal-Romeo en Campeche

Según la información confirmada por Petróleos Mexicanos, el incidente ocurrió alrededor de las 22:00 horas. Un comando de personas ajenas a la instalación, a quienes se ha señalado como “piratas”, subió a la plataforma Akal-R con el objetivo de robar equipo de seguridad.

Los asaltantes se llevaron 50 equipos de respiración autónoma (ERA), un tipo de material esencial para la seguridad de los trabajadores en caso de emergencia. Estos equipos, de alto valor en el mercado negro, son codiciados por grupos delictivos que operan en la zona.

Afortunadamente, el asalto no dejó trabajadores lesionados físicamente. Sin embargo, tres empleados fueron atendidos por crisis nerviosa a causa del estrés y el peligro vivido. Todos ellos fueron estabilizados en la misma plataforma sin necesidad de ser trasladados a otro lugar.

Tras el ataque, se activó de inmediato un protocolo de seguridad en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) para intentar localizar a los responsables. A pesar del operativo, los delincuentes lograron evadir a las autoridades y escapar.

Pemex interpone denuncia ante la FGR tras asalto a plataforma

Como consecuencia del incidente, Pemex presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se inicie una investigación. Además, en conjunto con la Marina, la empresa productiva del estado ha reforzado las medidas de seguridad y vigilancia en la zona para prevenir futuros ataques.

¿Hay desbasto de gasolina?

¡Por si no fuera poco! Este asalto se suma a los problemas que presenta Petróleos Mexicanos, pues en días recientes, miles de usuarios señalaron la falta de gasolina en varios puntos de estados como Nuevo León, Chiapas e incluso la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

