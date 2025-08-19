¡Nuevo León se queda sin gasolina! Automovilistas recorren hasta 4 estaciones por la falta de combustible

¡Crisis de combustible! Ha pasado ya una semana, y Nuevo León continúa con el desabasto de gasolina; establecimientos se quedan sin combustible para despachar a los clientes.

Decenas de automovilistas se ven obligados a recorrer hasta más de 4 gasolineras para poder cargar el tanque; trabajadores aseguran que solo hay diésel.

Por esta razón no hay gasolina en Nuevo León

Según los establecimientos, la falta de combustible se debe a problemas de distribución, lo que significa que las pipas de combustible están tardando en entregar el energético en las distintas gasolineras de Nuevo León.

A esto, se le suman los adeudos que tiene Petróleos Mexicanos (PEMEX) con los proveedores que rentan estas pipas.

Una situación similar azotó Chiapas la semana pasada, cuando decenas de gasolineras se quedaron sin combustible debido a un paro realizado por los distribuidores, quienes por la falta de pago de PEMEX.

Tras varios días de negociaciones y falta de combustible, los trabajadores de la terminal de almacenamiento en Chiapas llegaron a una tregua temporal con la empresa mexicana petrolera.

Crisis de gasolina afecta distintas regiones de México; lista de estados

La falta de gasolina no solo ha afectado a Nuevo León, pues desde hace varios días regiones como Chiapas, Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex), también se han sido víctimas del desabasto de combustible.



En la Ciudad de México se han cerrado al menos seis estaciones en diversas alcaldías por el desabasto de combustible : Coyoacán, Cuajimalpa, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Tlalpan.

se han cerrado al menos seis estaciones en diversas alcaldías por el : Mientras que en Chiapas , las pocas estaciones que aún logran tener un poco de combustible han optado por racionar la venta . En algunos casos, solo se permite cargar hasta 20 litros por vehículo. Entre los municipios afectados están: Huixtla, Tapachula y Chiapas.

, las pocas estaciones que aún logran tener un poco de combustible han optado por . En algunos casos, solo se permite cargar hasta 20 litros por vehículo. Entre los municipios afectados están: Finalmente, también se ha reportado un desabasto en el Estado de México (Edomex), como Valle de Aragón y Nezahualcóyotl, Ecatepec, Tecamac.

Ni magna, ni premium: Desabasto de gasolina se agudiza en CDMX

¿A cuánto está el litro de gasolina en Nuevo León?

¿Hay cambios? Hasta el momento no se reporta cambio en el precio de la gasolina en Nuevo León en los establecimiento afectados por la falta de combustible; te compartimos los costos de la Magna y Premium:

Gasolina Magna - 23.66 pesos por litro

Gasolina Premium - 27.06 pesos el litro

Diésel - 25.88 pesos el litro

Recordemos que el costo de combustible en este estado, y en otras partes de la República Mexicana, puede varias dependiendo de la zona o el establecimiento en el que cargues gasolina.