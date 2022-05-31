De ácido a pastelazo, los ataques que ha sufrido la Mona Lisa

El pasado domingo el famoso cuadro de la Mona Lisa recibió un ataque con un pastel en el Museo Louvre, frente a los miles de visitantes que se encontraban en el lugar.

Por fortuna el cuadro de la Mona Lisa no sufrió daños tras el ataque gracias al vidrio de protección que lo cubrió, por lo que solo fue necesario limpiar el cristal.

El hombre que lanzó el pastel contra la Mona Lisa estaba disfrazado de adulto mayor, portaba una peluca e iba en una silla de ruedas, con lo que logró avanzar hasta la parte de enfrente.

Una vez que las personas de seguridad del Museo Louvre detuvieron al hombre que arrojó el pastel, él sujeto comenzó a gritar que había atacado el cuadro para que los artistas pensaran en el planeta.

“Hay personas que están destruyendo la Tierra. Los artistas piensen en la Tierra. Por eso lo he hecho. Piensen en el planeta”.

¿Cuántos ataques ha sufrido la Mona Lisa?

Sin embargo, este no es el primer ataque que sufre el cuadro de Leonardo Da Vinci, pues en los últimos cien años ha sido objeto de robos, agresiones con pintura, piedras y hasta ácido.

En 1911, ocurrió el robo de arte más famoso de la historia: el cuadro de la Mona Lisa desapareció del Museo de Louvre, sin que nadie se diera cuenta. Aunque en ese momento era popular entre los conocedores de arte, pero desconocido para el público en general.

La obra fue rescatada dos años después, cuando el ladrón, un ex trabajador del museo, intentó venderla.

En 1956, la Gioconda sufrió un nuevo ataque. El cuadro fue rociado con ácido, lo que le causó daños en la parte inferior de la tabla.

En ese mismo año, un hombre lanzó una piedra contra la obra de Leonardo Da Vinci, lo que causó que el vidrio de protección se rompiera y la pintura se desprendiera de un costado. Estos son los daños más evidentes del cuadro.

Can anybody translate what ole dude was saying as they where escorting him out?😂 pic.twitter.com/Uy2taZ4ZMm — Lukeee🧃 (@lukeXC2002) May 29, 2022

Tras esos dos ataques, la seguridad del museo implementó una mayor seguridad al cuadro de la Mona Lisa, y le colocó un cristal blindado.

En 1974, la Mona Lisa fue atacada de nuevo con pintura cuando estaba exhibida en el Museo Nacional de Tokio, pero gracias al vidrió la obra no sufrió daños.

Y en 2009, una mujer le lanzó a la Mona Lisa una taza que acababa de comprar en la tienda del Museo como protesta porque las autoridades no le dieron la ciudadanía francesa, pero una vez más el vidrio blindado la protegió.