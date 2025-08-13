Lluvias fuertes y temperaturas de hasta 0 °C en México; así estará el clima para este miércoles

¡Otro día más con lluvias! La onda tropical número 2 1, junto con el monzón mexicano, generarán fuertes tormentas en al menos 15 estados del país. Por ello, toma tus precauciones, porque así estará el clima en México este miércoles 13 de agosto de 2025.

Onda tropical núm. 21 y canales de baja presión afectarán el clima en México

Un canal de baja presión que cubre la Mesa del Norte y la Mesa Central, junto con la humedad del Golfo de México, provocará chubascos y lluvias fuertes en gran parte del norte, noreste, occidente, centro y oriente del país, incluyendo la Ciudad de México (CDMX), Estado de México (Edomex), Jalisco y Colima.

En el sureste, otro canal de baja presión y el paso de ondas tropicales favorecerán lluvias fuertes en la península de Yucatán, así como en Oaxaca y Campeche.

Aunque el calor seguirá en gran parte del país, en zonas montañosas se prevé un descenso en la temperatura, sobre todo en la madrugada.

¿En qué estados va a llover hoy?

Lluvias muy fuertes: Campeche (oeste)

Campeche (oeste) Lluvias fuertes : Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Estado de México, Puebla, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

: Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Estado de México, Puebla, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Chubascos : Sonora, Jalisco, Colima, Michoacán, Ciudad de México y Tlaxcala.

: Sonora, Jalisco, Colima, Michoacán, Ciudad de México y Tlaxcala. Ligeras lluvias: Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo. Llovizna: Baja California.

Toma precauciones, porque en al menos Campeche se espera una caída de agua de entre 75 y 150 milímetros, lo que podría provocar posibles inundaciones.

Desde 40 °C a 0 °C: Así las temperaturas en México

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste y oeste).

superiores Baja California (noreste) y Sonora (noroeste y oeste). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur (sur), Sinaloa (norte), Chihuahua (suroeste y noreste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).

Baja California Sur (sur), Sinaloa (norte), Chihuahua (suroeste y noreste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Zacatecas (sur), Coahuila, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Zacatecas (sur), Coahuila, Tabasco, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Veracruz, Puebla (norte y suroeste), Morelos y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para este 13 de agosto de 2025

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Clima en CDMX y Edomex: lluvias fuertes y posible granizo

En el Valle de México se prevén condiciones de cielo medio nublado a nublado durante gran parte del día. La mañana iniciará con un ambiente frío con bancos de niebla en zonas altas.

Por la tarde, el ambiente será templado a cálido, pero con probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en la capital del país, así como en Edomex.

La temperatura mínima será de 12 a 14 °C y la máxima de 24 a 26 °C. En Toluca, se prevé una mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 20 a 22 °C.