Reynaldo Lara | Autoridades encontraron evidencia e indicios de lo que había en el avión.

Reynaldo Lara | El avión aterrizó en julio de 2024 en el Aeropuerto de Santa Teresa en Nuevo México.

Ismael “El Mayo” Zambada, quien por años era uno de los narcotraficantes más buscados, ha asegurado que le pusieron una trampa, que fue engañado y secuestrado para ser detenido; hoy está preso en Estados Unidos y le dieron cadena perpetua.

La historia de la detención del narcotraficante ha dado varios giros. Se sabe que antes de ser esposado, iba dentro de una aeronave con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien lo habría “puesto” para que lo atraparan.

Ambos fueron fueron detenidos el 25 de julio de 2024 en el Aeropuerto de Santa Teresa en Nuevo México. Ahora este avión parecer ser la joya de la corona del museo War Eagles Air, en Santa Teresa, Nuevo México, a donde fue llevada la aeronave para ser exhibida.