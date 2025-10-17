Tragedia en Michigan: confirman la muerte de tres mexicanos en accidente de aeronave privada

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el pasado 16 de octubre se registró un accidente de una aeronave privada con matrícula mexicana en el condado Clinton, Michigan, que resultó en la muerte de tres personas, todas ellos mexicanos.

Fallecen tres mexicanos en Michigan

Tras darse a conocer el accidente, el Consulado de México en Detroit activó los protocolos de emergencia y se puso en contacto inmediato con el Departamento de Policía de Bath y otras autoridades locales, con el objetivo de seguir de cerca la investigación y coordinar cualquier apoyo consular que fuera necesario.

El Consulado también contactó a las familias de las personas fallecidas, ofreciendo asistencia y acompañamiento en estos momentos difíciles.

NOTA INFORMATIVA. “Información relacionada al lamentable accidente aéreo en Míchigan”.https://t.co/Rdbi0ri2Xm pic.twitter.com/eDVfvM7Wsx — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 17, 2025

Se espera que, conforme avancen las investigaciones, se lleve a cabo la repatriación de los cuerpos y se continúe brindando apoyo a los familiares en todos los trámites y procedimientos correspondientes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores expresó sus más profundas condolencias por este trágico accidente y reafirmó su compromiso de acompañar a las familias afectadas, garantizando que recibirán toda la atención consular necesaria.

Se desploma avioneta en carretera Reynosa–San Fernando, Tamaulipas

El pasado mes de agosto, se reportó un accidente, donde una avioneta de propiedad privada se desplomó sobre la carretera Reynosa–San Fernando, a la altura del ejido General María Anaya, en el estado de Tamaulipas.

En la zona permaneció cerrada, ya que la Guardia Nacional, SEDENA, Guardia Estatal, Protección Civil y autoridades aeronáuticas, realizaban las investigaciones correspondientes para determinar las causas del desplome.

El desplome ocurrió alrededor de las 18:50 horas, en la zona conocida como Laderas-Riberas del Interpuerto, dentro del Parque Industrial Ciudad Mitras.

En redes sociales comenzó a circular un video en el que se observa a la aeronave sobrevolar a baja altura, mientras un helicóptero Bell 429 se encuentra en la misma zona.

De acuerdo con los primeros reportes, la periodista, Débora Estrella, murió en un accidente aéreo, mientras realizaba prácticas de vuelo; hasta el momento, las autoridades no han detallado las causas exactas del siniestro.