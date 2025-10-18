Logo InklusionSitio accesible
Pánico en el aire: incendio en aeropuerto provoca suspensión total de vuelos en Bangladesh | VIDEO

Un avión de pasajeros se encuentra en la pista, mientras el humo se eleva desde un incendio, que estalló en la bahía de carga del Aeropuerto Internacional Hazrat Shahjalal.
Impactantes imágenes: enorme incendio obliga a suspender todos los vuelos en el aeropuerto de Daca|Stringer

Este incendio en el aeropuerto de Bangladesh exhibe la vulnerabilidad de las infraestructuras aeroportuarias en Asia ante emergencias de gran escala.

Escrito por: Arturo Engels
Un incendio de gran magnitud se desató este sábado 18 de octubre de 2025 en la terminal de carga del Aeropuerto Internacional Hazrat Shahjalal, en Daca, la capital de Bangladesh, provocando la suspensión total de los vuelos, además de una intensa movilización de los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con la agencia ANI y medios locales como The Daily Star, las llamas comenzaron alrededor del mediodía (hora local) y rápidamente se extendieron por las instalaciones, generando una enorme columna de humo, que era visible a varios kilómetros de distancia.

¿Qué se sabe del incendio en el aeropuerto de Daca?

¿Qué pasó en aeropuerto de Daca? El Servicio de Bomberos y Defensa Civil de Bangladesh desplegó 36 unidades para controlar las llamas, según informó Talha Bin Zasim, portavoz de la institución: “Estamos trabajando sin descanso para sofocar el incendio. Aún no se ha determinado la causa exacta”, declaró Zasim a medios locales.

Videos difundidos en redes sociales muestran a decenas de bomberos, personal militar, además de autoridades aeroportuarias luchando contra el incendio mientras las llamas consumían parte del complejo de carga. Hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales ni heridos, aunque las pérdidas materiales podrían ser millonarias, según reportes de medios locales con estimaciones preliminares.

Bomberos trabajan intensamente en el incendio desatado en el aeropuerto de Bangladesh
Impactantes imágenes: enorme incendio obliga a suspender todos los vuelos en el aeropuerto de Daca|“Reuters”

Incendio en aeropuerto de Daca: vuelos suspendidos y desvíos de emergencia

Las operaciones en el aeropuerto más importante de Bangladesh fueron suspendidas temporalmente, confirmó Masudul Hasan, funcionario del aeropuerto: “Todos los aviones están a salvo. Los vuelos fueron desviados o retrasados mientras se evalúa la situación”.

La armada, la fuerza aérea y el ejército de Bangladesh se unieron a las labores para evitar una catástrofe mayor. El sitio web de seguimiento de vuelos FlightRadar24 mostró decenas de aeronaves desviadas hacia aeropuertos alternos.

Aeropuerto Internacional Hazrat Shahjalal: una de las terminales aéreas más importantes del sur de Asia

El aeropuerto Hazrat Shahjalal maneja millones de pasajeros y toneladas de carga cada año, siendo el principal punto de conexión aérea del país. Las autoridades locales aseguraron que la terminal principal de pasajeros no resultó afectada, pero los vuelos permanecerán suspendidos hasta nuevo aviso.

Este incidente deja al descubierto la vulnerabilidad de las infraestructuras aeroportuarias en Asia ante emergencias de gran escala; ¿podría este siniestro acelerar la modernización de los sistemas de seguridad en aeropuertos de la región?

