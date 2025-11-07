Se desploma avioneta en Jalisco; piloto sobrevive y logra ser rescatado

La tarde de este jueves, personal de Protección Civil atendió un reporte ciudadano tras el desplome de una avioneta en Chamela, municipio de La Huerta, Jalisco, muy cerca de la pista de aviación y del punto conocido como Xametla.

Al llegar al lugar, los equipos de rescate confirmaron que una aeronave se había estrellado, dejando como saldo una persona lesionada, identificada como el piloto, quien fue trasladado a un hospital en estado de salud moderado.

De acuerdo con los primeros reportes, el piloto había descendido a sus pasajeros minutos antes del accidente, lo que evitó una tragedia mayor.

Acordonan la zona del desplome de la avioneta por fuga de combustible Jalisco

En el sitio también se detectó una fuga de turbosina, por lo que Protección Civil implementó maniobras de contención y acordonó la zona para evitar riesgos de incendio o explosión. Las autoridades locales notificaron a la Fiscalía del Estado y a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) para iniciar las investigaciones correspondientes.

La avioneta desplomada era una Cessna C340A

De manera extraoficial, se dio a conocer que la aeronave siniestrada es una Cessna modelo C340A, con matrícula XB-NSI, proveniente de Guadalajara. Este tipo de avioneta es de doble motor y está diseñada principalmente para vuelos ejecutivos o privados, con capacidad para transportar hasta seis personas.

La Cessna C340A puede alcanzar velocidades de más de 400 km/h y volar a una altitud de hasta 7 mil metros, lo que la convierte en una de las aeronaves más comunes para desplazamientos cortos en el país.

Autoridades estatales y federales mantienen coordinación con Protección Civil Jalisco para determinar las causas exactas del desplome, aunque se presume que una posible falla mecánica o condiciones adversas del clima pudieron influir en el accidente.

Piloto de la aeronave de Jalisco fuera de peligro y sin víctimas fatales

Gracias a la rápida reacción de los equipos de emergencia, no se reportaron víctimas mortales, y el piloto se encuentra bajo observación médica. Vecinos de la zona aseguraron que escucharon un fuerte estruendo antes del impacto, lo que causó alarma entre las comunidades cercanas.

El incidente será analizado por las autoridades de aviación, que ya iniciaron el peritaje para determinar responsabilidades y causas técnicas del accidente.