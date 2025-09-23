Mánager revela detalles de los últimos días de B-King y DJ Regio Clown en México

El misterio sobre la desaparición de los artistas colombianos Bayron Sánchez, alias B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, conocido como DJ Regio Clown, terminó en tragedia, después de que las autoridades revelaran que fueron encontrados sin vida en la carretera federal México-Cuautla, en el Estado de México.

Después de seis días sin noticias, los familiares de los artistas reconocieron el cuerpo de Bayron en Tlalnepantla. Antes de conocer el lamentable desenlace, el mánager de ambos reveló cómo fue la visita a México y los últimos días en nuestro país de ambos intérpretes.

Entrenamiento y último contacto con los B-King y Regio Clown

El 16 de septiembre de 2025, B-King y DJ Regio Clown se encontraban entrenando en un gimnasio en la colonia Polanco, en la Ciudad de México (CDMX). B-King había llegado al país el 11 de septiembre para promocionar una canción y presentarse en un concierto el 14. Según su mánager, Juan Camilo Gallego, aquel día los dos artistas tenían planes de almorzar con dos personas, pero tras esa cita se perdió toda comunicación.

Juan Camilo Gallego explicó:

“Después de las conversaciones que iban a ir a almorzar, ya se perdió totalmente la comunicación, no les llegaron los mensajes. Espero hasta las 7:30 de la noche para llamar, pero no respondieron ni Regio ni B-King. Pensé que tal vez se les descargaron los celulares, pero llegó la una de la mañana y la preocupación creció. Llamé a la policía y me dijeron que debía esperar 24 horas para hacer la denuncia”.

Así reaccionó la familia de artistas y otras figuras

La denuncia formal por desaparición fue levantada poco después. Desde entonces, la campaña de búsqueda ha sido intensa y ha sumado apoyo de figuras como J Balvin y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien pidió a México investigar posibles vínculos con mafias multinacionales. Sin embargo, el mánager aclaró:

“Agradecemos el apoyo de Petro, pero no podemos permitir que se tergiverse la información y se vincule esto con narcotráfico, eso es totalmente falso”.

Por su parte, Stefanía Agudelo, hermana de B-King, manifestó el dolor que siente la familia ante la incertidumbre:

“Lo único que pedimos es que nos den respuesta, que sea la voluntad de Dios, pero la incertidumbre es muy dura, no saber dónde está, qué le está pasando o quién lo tiene es un dolor muy grande”.

Investigación de las autoridades federales

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México llevan adelante las investigaciones para esclarecer quiénes están detrás de la desaparición.

