San Judas Tadeo trae trabajo y feligreses a Badiraguato

En la sierra de Sinaloa se encuentra ubicada esta figura conocida como, el santo de los casos difíciles y desesperados, es San Judas Tadeo, que tras su colocación ya reúne a cientos de feligreses quienes acuden para dar las gracias,

La figura tiene más de 20 metros de altura y está hecha de un material que resiste al agua y fue hecha en Culiacán.

¿Quién hizo al San Judas Tadeo de Badiraguato?

Su creador señala que fue todo un reto el moldearla, ya que sólo contó con ayuda de dos personas.

“Es una resina epóxica de alta resistencia. Algunas fibras de vidrio y resinas que utilizamos. Modelamos en barro, tenemos que hacer un cálculo, son las dimensiones de la escultura”, explicó a Fuerza Informativa Azteca el escultor y autor de esta figura, Fidel Chaidez.

La estatua del santo se encuentra en un parque, en lo más alto de un cerro, esta área verde tuvo un costo de más de 20 millones de pesos, a pesar de este alto costo, la figura fue una donación.

“Fue de 23 millones de pesos porque el parque no sólo es la estatua que cabe recalcar que no fue pagada por el gobierno, fue una donación particular”, explicó Gema Félix, directora de Desarrollo Económico Badiraguato.

Por San Judas Tadeo llegan feligreses a Badiraguato

San Judas Tadeo ha generado que los feligreses volteen a ver al municipio de Badiraguato. Con la llegada de la figura al municipio, diversos giros económicos han resultado beneficiados, gracias a la fe de cada persona que visita esta estatua.

“Mal decirlo pero no teníamos nada, lo único que teníamos es en Surutato, Surutato es uno de los lugares de aquí de Sinaloa. Pero aquí en Sinaloa no tenemos nada, ahora con esta obra queremos agarrar a la gente y no dejarla ir”, expresó la empresaria Beatriz Cordero.

La escultura de San Judas Tadeo ha llamado la atención de miles de creyentes que han viajado cientos kilómetros, incluso horas para poner una ofrenda en agradecimiento a sus milagros cumplidos y sobre todo encomendarse cuando ya han perdido toda esperanza y recibir el consuelo de su fe.

A pesar que los propios habitantes de Badiraguato no son creyentes de San Judas Tadeo han recibido la bendición por traer trabajo al pueblo.