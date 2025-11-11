“Nos lo mataron”. Con esa frase, Itzel Díaz Díaz, tía de Erick Omar, resume la tragedia y la rabia de su familia. Se trata de un joven de 21 años y padre de dos niños, quien salió a pasear a su perro en la Ciudad de México y nunca regresó.

Dos días después, fue encontrado muerto, y ahora, videos anónimos confirman la cruda verdad: sus presuntos asesinos vestían uniforme de policía.

En una desgarradora entrevista para Hechos AM, Itzel narró el calvario que vivió la familia, que pasó de una búsqueda desesperada a una indignante exigencia de justicia.

¿Qué pasó con Erick Omar? Tía narra cómo se vivió todo

Todo comenzó como una rutina. Erick sacó a pasear a su perro. “Lo esperábamos en casa, pero pasando horas, no. Empezamos a buscarlo”, relató Itzel. La familia recorrió delegaciones y hospitales sin éxito; no había registro de él ni como detenido ni como paciente.

Desesperados, subieron su foto a redes sociales. La denuncia se viralizó y fueron contactados por autoridades que les indicaron ir a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX); ahí les confirmaron que Erick, de 21 años, estaba muerto. “Lo encontraron en la calle, tirado en la calle”, dijo su tía. Había sido ingresado a la morgue como un “cadáver desconocido”.

La causa de muerte Erick Omar: “La tortura que le hicieron los policías”

La familia no tuvo que esperar mucho para saber qué pasó. La necropsia fue clara. La causa de muerte, en palabras de Itzel, fue “la golpiza que le dieron, la tortura que le hicieron los policías. Recibió muchos, muchos golpes”.

La confirmación visual de este horror llegó después del rosario de Erick, cuando la familia recibió videos anónimos de la agresión.

“Viéndolo tirado todavía, le siguen pegando. Se siente muy, muy feo el ver que lo están golpeando y más porque son elementos de la secretaría”.

Un detalle desgarrador de la grabación es la lealtad de su mascota: “Se nota en el video cómo él (el perro) ladra, ladra y ladre. En ningún momento se movió de él aunque le estaban golpeando, el perro seguía a un lado de él”.

#MientrasDormía | Detienen, golpean y m4tan a Erick Omar; su familia lo buscó por 24 horas



Una indignante denuncia de presunto abuso policial sacude a @A_VCarranza. Erick Omar, de 21 años, fue detenido en la calle Soledad por policías del sector Congreso y, dos días después, su… pic.twitter.com/a2UdbOQHRh — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 7, 2025

“Se han quedado sin su papá"

La familia recuerda a Erick como un joven “amigable y trabajador” que soñaba con ser futbolista y tener su propio canal de YouTube. Era “americanista de corazón” y jugaba en el equipo “Real Merced”.

Hoy, su familia está rota y sus dos hijos, de 3 y 7 años, “se han quedado sin su papá". Aún se desconoce el motivo por el cual los policías detuvieron y golpearon “brutalmente” a Erick.