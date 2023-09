Denuncian agresión a bebé en guardería de Monterrey, lo entregan con 4 mordidas

Las violencia cometida en contra del pequeño Bayron en una guardería de Nuevo León fue denunciada por su familia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado; al menos cuatro mordidas en su cuerpo, supuestamente hechas por un compañerito en una guardería de Monterrey.

En las imágenes captadas por Fuerza Informativa Azteca se observa cómo el pequeño Bayron de un año de edad, presenta las cicatrices de cuatro supuestas mordidas, agresión que ocurrió dentro de las instalaciones de la Guardería Coralito, ubicada en la colonia Fomerrey 45, al sur de Monterrey.

Margarita Molina, abuelita de Bayron relata lo ocurrido:

“Era su primer día en en la guardería el viernes, al momento de que mi hija fue por él porque le informaron de las mordidas y ellas le dijeron que eran unas mordidas, pero al verlo resultó que no eran mordidas, sino que fue una lesión más, más profunda, más grave, por decirlo así". recuerda.

Aparentemente fue un niño el que mordió en cuatro ocasiones a Bayron, una en el pecho, otra en el vientre, una mordida muy cerca del ojo izquierdo y por último en la nuca.

La directora de la guardería aseguró que solamente fue un niño quien hizo las mordidas a su compañero.

La abuelita del pequeño dijo que solo les dijeron que solo fue un niño el agresor y que ya no regresó a la guardería.

¿Qué le pasó al bebé en guardería de Monterrey?

La familia de Bayron se cuestiona que si de haber sido un solo niño el que realizó las lesiones a la víctima, cómo fue que permitieron que el niño realizara cuatro mordidas al pequeño.

Para la abuelita de Bayron se trata de omisión: “Negligencia, sí, de ellas mismas, porque se supone que están ahí, tienen de los más chiquitos, son los que tienen que estar más al pendiente”.

A pesar de que la encargada de la guardería aseguró que es la primera vez que sucede algo similar, hay padres de familia que se han quejado por casos similares.

“Una de ellas hasta me mandó una foto de su niña porque dijo que a lo mejor le puede servir de algo, dice yo no puse demanda eso porque yo lo único que hice fue reclamarles a ellos, pero pues no me supieron, no me sabían dar mucha razón ni nada”, indicó la abuelita.

A raíz del ataque que sufrió, la familia afirma que Bayron cambió: “Se duerme, se sobresalta mucho y se despierta llorando y él no en así es, se despierta ahora llorando y me cuenta (su mamá) que está como a la defensiva, está a la defensiva”.

La familia dio a conocer que ya interpuso la denuncia ante la Fiscalía de Justicia para que se pueda indagar sobre el caso de violencia en el que se vio envuelto el pequeño Bayron.