Biden en medio de críticas ante incendios en Maui

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden está en medio de las críticas por su reacción y la del gobierno ferderal ante la desgracia de los incendios forestales en Maui, considerado ya, el peor desastre natural en la historia del estado de Hawái.

Desde el fin de semana, el mandatario fue cuestionado por la prensa sobre cuándo iría a Maui, para acompañar a los cientos de víctimas de los incendios. Medios locales criticaban que mientras Maui contaba los muertos el domingo, el presidente Biden estaba de paseo en la playa de Delaware, paseando en bicicleta sin dar ni siquiera palabras de aliento a las víctimas.

El presidente de EE. UU., Joe Biden, saluda mientras se sienta en la playa durante una visita a Rehoboth Beach, Delaware, EE. UU., 13 de agosto de 2023. REUTERS/Michael A. McCoy|MICHAEL MCCOY/REUTERS

Fue hasta este martes, un día antes de que se cumplan 8 dias de la tragedia, el mandatario dijo que estaba "considerando", cuándo ir. Así sin precisar fecha prometió que pronto visitaría la zona afectada en compañía de su esposa Jill."Mi esposa Jill y yo viajaremos a Hawái tan pronto como podamos", dijo el mandatario en Wisconsin, a donde viajó para promover su Ley de Reducción de la Inflación.

El presidente de EE. UU., Joe Biden, hace comentarios sobre su agenda económica durante una visita a las instalaciones de Ingeteam Inc. en Milwaukee, Wisconsin, EE. UU., el 15 de agosto de 2023. REUTERS/Kevin Lamarque|KEVIN LAMARQUE/REUTERS

El mandatario justificó su ausencia diciendo que es mejor dar acceso libre a los equipos de salvamento. De hecho dijo que personalmente ha estado en "demasiadas áreas de desastre" y y se comprometió a enviar toda la ayuda federal que se requiera.

Cuando iba de camino a Winsconsin, Biden se comunicó con la administradora federal de manejo de emergencias, Deanne Criswell, y el gobernador de Hawái, Josh Green, para tener información de primera mano. Por su parte, Olivia Dalton, subsecretaria principal de prensa de la Casa Blanca, dijo que se está planeando la visita del presidente pero no había aún una fecha precisa.

No hay manera de llegar a Lahaina, la ciudad histórica de #Hawái que se encuentra prácticamente destruida por los #incendiosforestales que han terminado con la vida de al menos 100 personas.



La #policía mantiene restringido el acceso.



El reporte de @VILLALVAZO13 en @HMeridiano pic.twitter.com/chN3vO3PPe — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 15, 2023

La cifra de muertos sigue en aumento

Estos incendios pasarán a la historia como uno de los peores desastres en la historia del archipiélago de Hawái, que ha cobrado al vida de al menos 99 personas.

