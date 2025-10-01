Día Internacional del Café: ¿Con queso o huevo? Las formas más extrañas de beberlo en el mundo

Hoy, 1 de octubre, se celebra el Día Internacional del Café, una fecha que reúne a amantes de esta bebida a nivel global y pone en relieve su impacto cultural, social y económico. La celebración busca reconocer la importancia del café, no solo como bebida, sino como motor de la economía agrícola y vínculo entre comunidades; pero, ¿sabías que en algunos países se toma con queso o incluso con refresco? ¿Te atreverías a probarlo?

Origen y celebración del Día Internacional del Café

El origen del Día Internacional del Café se remonta a iniciativas de asociaciones cafeteras mundiales que buscaban visibilizar la labor de los productores y promover el consumo responsable. Cada año, países de América, Europa y Asia se suman con eventos, catas, talleres y charlas sobre la producción sostenible y el comercio justo del café.

El Día Internacional del Café se celebra cada 1 de octubre desde 2015, tras la decisión de la Organización Internacional del Café (OIC). La elección de esta fecha se formalizó durante la Expo de Milán 2015, después de haber sido presentada en la Conferencia Internacional del Café en 2014, con el objetivo de rendir homenaje a una de las bebidas más populares y consumidas en todo el mundo.

Formas más extrañas de disfrutar el café en el mundo

El café no solo se disfruta clásico o con leche; alrededor del mundo existen combinaciones que desafían el paladar. Desde el norte de Europa hasta el sudeste asiático, aquí algunas de las formas más curiosas incluyen:

