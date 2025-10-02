¡Y no es síndrome de Estocolmo! Misterioso brote de bacteria enferma a clientes de restaurante en Suecia

Lo que prometía ser una noche para disfrutar de un buen platillo y deliciosos vinos terminó en la sala de urgencias después de que más de una decena de clientes de un restaurante de lujo en Estocolmo, Suecia, cayeran enfermos debido al brote de una misteriosa bacteria.

Al menos 15 personas debieron recibir atención en un hospital o alguna vigilancia médica. El lugar afectado es el Coco & Carmen localizado en el distrito Östermalm de la capital sueca. Los comensales enfermos acudieron a dicho lugar entre el 23 y 27 de septiembre de 2025, aseguraron las autoridades de salud locales.

¿Qué bacteria enfermó a los clientes del restaurante en Estocolmo, Suecia?

Al menos 15 personas han requerido hospitalización o están en observación médica tras consumir alimentos en este lugar entre el 23 y 27 de septiembre de 2025, a raíz de infecciones por listeria, según informaron las autoridades de salud regionales.

Hasta ahora, cuatro pacientes diagnosticados han desarrollado sepsis, una infección grave que resulta de una reacción peligrosa del sistema inmunológico ante la listeria. Aunque esta complicación es poco frecuente, representa un riesgo significativo para grupos vulnerables, incluyendo mujeres embarazadas, personas mayores y pacientes con sistemas inmunitarios debilitados.

Alerta sanitaria en Estocolmo por posible brote de listeria

Las autoridades de salud ampliaron la vigilancia para incluir a clientes que asistieron al restaurante en un período mayor al estimado en un inicio. Según Maria Rotzén Östlund, especialista en enfermedades infecciosas, las personas que presenten síntomas como fiebre, vómitos o diarrea deben acudir a urgencias para una evaluación inmediata.

La investigación ha involucrado a cerca de 400 personas contactadas para seguimiento epidemiológico, mientras que 80 ya reportaron haber sufrido síntomas relacionados con intoxicación alimentaria tras su visita al restaurante. Hasta la fecha, ningún paciente ha requerido cuidados intensivos, aunque el monitoreo continúa.

Restaurante de lujo cierra temporalmente y coopera con autoridades

El restaurante cerró al público mientras avanza la investigación para identificar la fuente exacta del brote. Los encargados declararon que, a pesar de haber pasado inspecciones sanitarias previas, toman esta situación “extremadamente en serio” y priorizan el bienestar de sus clientes.

Joakim Almquist, chef y copropietario, mencionó a la cadena local SVT: “Lo único que puedo hacer es pedir disculpas sinceramente, porque sufro con estas personas”. Los dueños esperan reabrir el local el 7 de octubre de 2025, siempre y cuando las autoridades se lo permitan.

¿Qué es la listeria y qué provoca?

La bacteria listeria suele estar en carnes frías procesadas de forma inadecuada y en productos lácteos no pasteurizados. Si bien la mayoría de las personas solo experimentan síntomas leves similares a la gripe estomacal, en casos graves puede originar meningitis o sepsis. Los más sensibles a este patógeno pueden ser los mayores de 65 años de edad y personas con sistemas inmunitarios debilitados, explica la Clínica Mayo, de Estados Unidos.

Los síntomas de una infección por listeria pueden ser: