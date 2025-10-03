¿Quién es Jihad Al-Shamie, presunto responsable del ataque que dejó muertos en sinagoga de Manchester?

Un ataque con arma blanca ocurrido el jueves por la mañana en la sinagoga Heaton Park Hebrew Congregation, ubicada en Crumpsall, Manchester, dejó dos personas muertas y tres más en estado grave.

El incidente ha sido declarado como un hecho terrorista por las autoridades británicas, pero ¿qué se sabe del presunto agresor?

Statement from Chief Constable Sir Stephen Watson QPM in response to today's incident on Middleton Road, Crumpsall: pic.twitter.com/fypsRECmTM — Greater Manchester Police (@gmpolice) October 2, 2025

Ataque en Sinagoga de Manchester ocurre durante Yom Kippur?

El ataque coincidió con Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío, generando conmoción entre la comunidad. Según informó la policía de Greater Manchester, un ciudadano llamó a los servicios de emergencia a las 9:31 a.m. después de ver un vehículo acercándose a personas en las inmediaciones de la sinagoga.

¿Cuántas víctimas dejó el ataque en Sinagoga de Manchester?

Las autoridades detallaron que uno de los hombres heridos sufrió una puñalada, otro fue atropellado por el vehículo involucrado, y un tercer hombre se lesionó mientras intentaba detener al agresor. La policía revisó un dispositivo sospechoso que portaba el atacante, el cual fue considerado no funcional.

Más tarde, la policía británica informó que dos hombres de 30 años y una mujer de 60 años fueron detenidos bajo sospecha de participación, preparación e instigación de actos terroristas vinculados con el ataque. Además, se incrementarán las vigilancias en sinagogas y sitios judíos en todo el país para prevenir posibles incidentes.

El jefe de la Policía Antiterrorismo, Laurence Taylor, calificó el hecho como “un ataque atroz” y expresó su preocupación por la seguridad de las comunidades judías en el Reino Unido.

Por su parte, el primer ministro británico Keir Starmer condenó al agresor y afirmó que se trató de un ataque dirigido a los judíos por su religión y contra el país por sus valores.

This was a vile terrorist attack that attacked Jews, because they are Jews.



Antisemitism is a hatred that is rising, once again. Britain must defeat it, once again.



To every Jewish person in this country: I promise that I will do everything in my power to guarantee you the… pic.twitter.com/DAd9OaGNMc — Keir Starmer (@Keir_Starmer) October 2, 2025

¿Quién es Jihad Al-Shamie, presunto responsable del ataque en Manchester?

La policía británica identificó al presunto sospechoso como Jihad Al-Shamie, de 35 años, ciudadano británico de ascendencia siria, que no estaba registrado en el programa de prevención del terrorismo.

The Manchester synagogue terrorist has been identified as Jihad Al-Shamie - a Syrian-born Muslim.



He was given British citizenship in 2006 and repaid our hospitality with slaughter.



Sadly, there are countless others like him in the UK.🇬🇧 pic.twitter.com/rhIOlB3jma — Peter Lloyd (@Suffragent_) October 2, 2025

Aunque la identificación formal aún no se ha realizado, las autoridades creen que Al-Shamie es el responsable del ataque. Medios locales informaron de un operativo policial en Langley Crescent, Prestwich, dirección vinculada al sospechoso.