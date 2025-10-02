VIDEO: “No soy un emperador”, asegura Vladimir Putin; lleva más de 20 años en el poder

Vladimir Putin, presidente de Rusia, aseguró que él no es un emperador, sino un presidente elegido democráticamente. Recordemos que su más reciente elección, la quinta, lo puso en el poder de nuevo y contabiliza más de dos décadas al frente de dicho país.

En el Club de Discusión Valdail en el balneario de Sochi, en el mar Negro, el también exteniente coronel de la KGB respondió la pregunta de uno de los interlocutores, sobre si se sentía como Alejandro I, zar de Rusia, en el Congreso de Viena, cuando dicho líder dirigió las negociaciones para un nuevo orden mundial.

“No, no me siento así. Alejandro I fue un emperador y yo soy un presidente elegido por el pueblo para un período determinado. Hay una gran diferencia”, afirmó Putin este 2 de octubre de 2025.

Putin, to the question "Don't you feel like Alexander I?":



Alexander I was an emperor, and I am a president, elected by the people for a fixed term. That's a big difference.

¿Cuántas veces Vladimir Putin ha sido presidente de Rusia?

Vladimir Putin asumió por quinta vez como presidente de Rusia en 2024, después de que ganó las elecciones con más de 87% de los votos. Su periodo terminará el 2030 y podrá ser reelecto hasta 2036, después de que modificó las reglas para el mandato.

Putin llegó al poder en 1999, después de que Boris Yeltsin lo eligiera como su sucesor. Meses después convocó a elecciones y las ganó, lo que repitió cuatro años después.

En 2008, al verse impedido para buscar la reelección, Putin eligió como sucesor a Dimitri Medvedev, en tanto que el expresidente asumió como primer ministro. Para 2012 volvió al poder con mandatos ampliados a seis años.

En el mismo evento, Vladimir Putin aseguró que su país realizará pruebas nucleares si otro país se prepara para hacer lo mismo.

El mandatario repitió su oferta a los Estados Unidos de renovar voluntariamente los límites a las ojivas nucleares cuando expire un tratado clave de control de armas el año próximo, si Washington hace lo mismo.

