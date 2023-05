Boda del Año en Paraguay, entre los novios hay diferencia de 43 años: VIDEO

Este fin de semana se realizó en Paraguay la boda del año, entre los novios hay una diferencia de 43 años.

Se conocieron hace 7 años e iniciaron una relación hasta que finalmente este fin de semana se juraron amor eterno ante la ley y ante centenares de personas que viajaron desde distintos puntos para ser parte de la boda del año.

Más de mil invitados a la Boda del Año

La celebración fue en la pequeña localidad de Lima, en Paraguay, a 260 kilómetros de Asunción, gracias al apoyo solidario de sus más de 1,000 invitados, quienes donaron todo lo necesario para el festejo.

Esta es la historia de doña Rufina Ibarra de 70 años y Juan Ramón Portillo de 27 años, la edad no fue un impedimento para que la pareja cultive el amor y decidan formalizar la relación ante la ley.

Recibieron todo el apoyo para la realización de la Boda del Año

Aunque no contaban con suficientes recursos económicos, recibieron todo lo que necesitaban a través de los regalos sus vecinos y autoridades locales.

El novio lució un traje negro y corbata morada, mientras que la novia vistió un vestido jackie de color marrón y un tocado de flores.

La otra boda del año: Ña Rufina y Juan Ramón se casaron ante una multitud, en el distrito de Lima.



🔴EN VIVO: https://t.co/pASLMhm15D#TelefuturoPy #MeridianoPy pic.twitter.com/oIlCfRBr3b — Telefuturo (@Telefuturo) April 22, 2023

Juan llegó a bordo una camioneta todoterreno, decorada con globos verdes. Hizo un recorrido por las calles de la ciudad de Lima, saludando a todos los presentes. A su llegada la novia dio unas palabras visiblemente emocionada.

“Me siento muy agradecida porque mucha gente me apoya y me quiere. Me regalaron de todo, vestido de novia, traje, sillas, tarjetas de invitación. Me siento contenta”, comentó la novia.

Bailaron el tradicional vals

Luego de intercambiar los anillos y darse el primer beso como marido y mujer, Rufina y Juan bailaron el tradicional vals. Los presentes acompañaron el emotivo momento con calurosos aplausos.

Algunos de los invitados comentaron esto: “ellos son pareja de 7 años luchan el día el día para el pan de cada día demasiado lo admiramos”

“estoy muy contenta no tengo palabras porque hoy ya le conozco a ella mucho tiempo fue mi amiga sigue siendo mi amiga somos nosotros polca paraguaya en Guaraní ella hace dos horas y yo una hora muy humilde”

“súper genial estamos muy contenta con ello se merecen son personas muy personas trabajadoras realmente muy contenta estoy muy de acuerdo porque le conocemos porque sabemos cómo anda se quieren”

7 agrupaciones musicales amenizaron la Boda del Año

La municipalidad de Lima ofreció un espacio para la ceremonia, con 60 mesas y 3,000 bocadillos, a la que se sumaron 7 agrupaciones musicales que se ofrecieron para animar la velada, según reseña el diario Última Hora.

De igual manera, las autoridades solicitaron el apoyo de la policía para garantizar la seguridad en el evento debido a la gran cantidad de invitados.

Rufina era locutora de la radio 89.9 Corazón del Norte y Juan pidió su número de teléfono. Mensajeaban constantemente y el joven le mandaba sus fotografías.

Luego de un mes, fue a visitarla y 30 días después de aquel encuentro, se fue a vivir con ella.

Recibirán un terreno para construir su casa

Además, la municipalidad está tramitando la entrega de un terreno para que puedan construir su casa propia.

“Dios me mandó a este muchacho tan bueno. Me hizo feliz en todo sentido y me ayuda a ser una mejor persona. Estoy muy agradecida de haberlo conocido y de tenerlo a mi lado”, expresó Ibarra.

La pareja ha recibido distintas muestras de afecto a través de las redes sociales. La prensa se ha hecho eco de este festejo, que ha calificado como “la boda del año”.

Rufina y Juan son un ejemplo más de que el amor vence varias barreras, como la diferencia de edad.