VIDEO: Tiroteo en Times Square deja tres heridos y genera pánico en Nueva York

La madrugada del sábado 9 de agosto, un tiroteo en Times Square, Nueva York, dejó tres personas heridas y un joven de 17 años detenido. El incidente ocurrió alrededor de la 1:20 a.m. (hora local) en una de las zonas más concurridas y turísticas de la ciudad, lo que provocó pánico entre transeúntes y visitantes.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), las víctimas fueron una joven de 18 años, un joven de 19 y un hombre de 65, quienes se encuentran en condición estable tras recibir atención médica en un hospital local.

¿Cómo ocurrió el tiroteo en Times Square?

Según las autoridades, el tiroteo se originó después de un altercado verbal entre el presunto atacante y una de las víctimas. En ese momento, el agresor disparó en tres ocasiones, lo que quedó registrado en video por la agencia Reuters, mostrando a personas corriendo mientras se escuchaban sirenas de fondo.

El presunto tirador, un joven de 17 años, fue arrestado poco después y se le decomisó un arma de fuego. Hasta el momento, no se ha confirmado si el sospechoso conocía previamente a las víctimas.

Preocupación por la violencia armada en Estados Unidos

El ataque reaviva el debate sobre la violencia armada en Estados Unidos, donde la disponibilidad de armas y la frecuencia de tiroteos masivos han generado preocupación nacional e internacional.

De acuerdo con el portal especializado Gun Violence Archive, en lo que va del año ya se han registrado 265 tiroteos masivos, más de la mitad de los que ocurrieron durante todo el año pasado, cuando se reportaron 503 casos.

Mapa de tiroteos masivos en Estados Unidos 2025|Gun Violence Archive

Las autoridades neoyorquinas han reforzado la seguridad en zonas de alta afluencia turística como Times Square, especialmente después de incidentes violentos recientes.

Otros tiroteos en Times Square en años recientes

Aunque Times Square es conocida por sus espectáculos, tiendas y gran afluencia de turistas, no es ajena a la violencia armada. En mayo de 2021, un hombre abrió fuego hiriendo a tres personas, entre ellas una niña de cuatro años, lo que generó indignación y una fuerte presencia policial en la zona.

En junio de 2022, otro tiroteo dejó herido a un turista después de una disputa callejera. Estos casos han puesto en evidencia que, a pesar de la fuerte vigilancia y la presencia constante de agentes, el icónico lugar sigue siendo vulnerable a episodios de violencia.

Estos antecedentes refuerzan la necesidad de mayores medidas de prevención y control de armas para garantizar la seguridad tanto de neoyorquinos como de visitantes.