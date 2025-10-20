Bolivia elige en segunda vuelta de elecciones a Rodrigo Paz

Rodrigo Paz, candidato de centroderecha, gana la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Bolivia, y se convierte en el primer mandatario de no izquierda en gobernar la nación.

Según el conteo preliminar, el senador Rodrigo Paz se impuso a su adversario más cercano, Jorge “Tuto” Quiroga. Aunque Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC) se había impuesto desde la primera vuelta realizada en agosto pasado.

Este resultado significa el fin de un largo periodo de dominio del partido Movimiento al Socialismo (MAS), por lo que Paz de confirmarse ganador, sería el primer mandatario de no izquierda en gobernar Bolivia, luego de que los gobiernos de izquierdas llegaran para quedarse desde 2006.

El resultado del balotaje se da en medio de una crisis política en Bolivia, que permitió el ascenso de la derecha y dejando en desventaja a los candidatos de MAS, Andrónico Rodríguez y Eduardo del Castillo, quienes son allegados al expresidente Evo Morales.

Rodrigo Paz, de heredero político a perfil de renovación



Durante su campaña, Paz se presentó con mensjae de “renovación” y con la intención de descentralizar el poder, lo que generó expectativas en los votantes.

Dentro de sus propuestas rumbo a las elecciones de Bolivia, Rodrigo Paz mezcló las agenda de la inversión y la libre empresa con la inclusión social, que le permitió ganar simpatía en aquellos que no querían al gobienro de izquierda en la presidencia, pero no querían llegar a la derecha dura.

