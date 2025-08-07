Que se sepa que en el corazón geográfico de Sudamérica yace una nación que desafía las definiciones simples. Bolivia, un país que este agosto 6 conmemora 200 años de una independencia forjada en la gloria y la tragedia. Es el país más indígena del continente, ostenta el récord mundial de idiomas oficiales, posee el desierto de sal más grande del planeta, el lago navegable más alto y la capital que roza el cielo.

Sin embargo, detrás de cada uno de estos “datos curiosos” se esconde una historia profunda y a menudo brutal de conquista, resiliencia, riqueza desbordante y una pérdida que aún duele. Entender Bolivia en su bicentenario es viajar desde las entrañas de una montaña que devoraba hombres hasta los confines de una selva virgen, un viaje para descifrar el alma de una nación que es, en sí misma, un continente de contrastes.

Un país, dos capitales y 37 voces oficiales

La estructura política de Bolivia es, desde su concepción, una anomalía que refleja sus tensiones internas. Oficialmente, el país tiene dos capitales. Sucre es la capital constitucional y la sede del poder judicial, un vestigio de su fundación y su pasado colonial. Sin embargo, el corazón del poder político y administrativo reside en La Paz, la capital de facto y la metrópoli más alta del mundo, situada a más de 3,600 metros sobre el nivel del mar.

Esta dualidad es el primer indicio de un país definido por la descentralización y la diversidad.

Esta diversidad alcanza su máxima expresión en el lenguaje. La Constitución reconoce 37 idiomas oficiales, un récord mundial absoluto. Además del español, el quechua y el aimara, las lenguas de los antiguos imperios andinos, la ley otorga el mismo estatus al guaraní, al mojeño-trinitario y a otras 33 lenguas indígenas. No obstante, la realidad es compleja: mientras el reconocimiento ha empoderado a muchas comunidades, decenas de estas lenguas se encuentran en grave peligro de extinción, con un puñado de hablantes ancianos como últimos guardianes de su existencia.

El altiplano: un paisaje de otro mundo

La geografía boliviana está dominada por el Altiplano andino, una meseta de altura extrema que alberga algunos de los paisajes más surrealistas del planeta. El más icónico es el Salar de Uyuni, el desierto de sal más grande del mundo. Con más de 10,500 kilómetros cuadrados, esta llanura blanca y cegadora fue un antiguo lago prehistórico.

Durante la estación seca, es un mar de hexágonos de sal que se pierde en el horizonte. En la temporada de lluvias, una fina capa de agua lo transforma en el espejo más grande del mundo. Pero bajo su superficie yace un tesoro del siglo XXI: las reservas de litio más grandes del mundo, un recurso estratégico que posiciona a Bolivia en el centro de la revolución de la energía verde.

Compartido con Perú, el Lago Titicaca es otra joya del Altiplano. Como el lago navegable más alto del mundo, sus aguas azules y heladas fueron la cuna de civilizaciones, incluyendo, según la mitología inca, a los propios fundadores del Imperio. Hoy, sus islas, como la Isla del Sol, son lugares sagrados donde las comunidades aimaras y quechuas mantienen vivas sus tradiciones, tejiendo en un paisaje que parece suspendido entre el agua y las nubes.

🇧🇴 En el marco del #BicentenarioBolivia celebramos nuestras tradiciones vivas, reconocidas por la @UNESCO_es mediante la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (2003).



Bolivia cuenta con 9 manifestaciones inscritas que reflejan su identidad y… pic.twitter.com/xtzMCdNe1E — UNESCO Montevideo 🏛 (@UNESCOmvdo) August 6, 2025

Potosí: la montaña de plata que financió un imperio y devoró a su gente

No se puede entender la historia de Bolivia, ni la del mundo moderno, sin entender la importancia del Cerro Rico de Potosí. En el siglo XVI, esta montaña se convirtió en la fuente de plata más grande de la historia, el motor financiero que impulsó al Imperio español y cimentó el nacimiento del capitalismo global.

Potosí fue, durante un tiempo, la ciudad más rica y poblada del planeta, un lugar tan legendario que la expresión “vale un Potosí" se acuñó en el lenguaje popular y fue inmortalizada por Cervantes en Don Quijote como sinónimo de valor incalculable.

Sin embargo, esta riqueza se extrajo a un costo humano atroz. La corona española implementó la mita, un sistema de trabajo forzado que obligó a millones de hombres indígenas a trabajar hasta la muerte en las minas. Las condiciones eran tan brutales que el Cerro Rico fue apodado en quechua “la montaña que come hombres”. Se estima que hasta ocho millones de personas, en su mayoría indígenas y esclavos africanos, perecieron en sus entrañas. Esta historia de opulencia y explotación es la cicatriz más profunda de Bolivia, una dualidad que define su identidad y explica la lucha histórica de sus pueblos originarios por la justicia y el reconocimiento.

La herida abierta del mar: una nación sin costa

La identidad boliviana también está marcada por una pérdida. En la Guerra del Pacífico (1879-1883), Bolivia perdió su única salida soberana al mar, la provincia del Litoral, a manos de Chile. Esta pérdida no fue solo territorial; se convirtió en un trauma nacional que persiste hasta hoy.

Cada año, el país conmemora el “Día del Mar”, una jornada de luto y reivindicación en la que la nación entera clama por un retorno al océano. Esta herida abierta ha definido gran parte de la política exterior boliviana durante más de un siglo y es una clave fundamental para entender el nacionalismo y el sentimiento de agravio que a menudo aflora en su discurso político.

Rituales andinos: donde los cráneos protegen y los fetos traen suerte

La cultura boliviana es un fascinante sincretismo donde el catolicismo impuesto por los españoles se entrelaza con profundas creencias andinas. Quizás la manifestación más sorprendente de esto es la Fiesta de las Ñatitas, o el Día de las Calaveras. Cada 8 de noviembre, familias de todo el país sacan de sus casas cráneos humanos reales, a menudo de antepasados, los decoran con flores, sombreros y hojas de coca, y los llevan a los cementerios para que reciban una bendición. Estas "ñatitas” son consideradas guardianes del hogar, protectores que traen salud y fortuna.

Esta conexión con lo ritual y lo místico es palpable en el famoso Mercado de las Brujas de La Paz. En sus puestos se venden todo tipo de amuletos y ofrendas para la Pachamama (Madre Tierra). El artículo más notorio es el feto de llama seco, un elemento indispensable en los rituales de construcción.

Antes de construir una nueva casa, es tradición enterrar un feto de llama bajo los cimientos como una ofrenda para asegurar la protección y la prosperidad de la vivienda. Junto a ellos se encuentran ranas secas para la suerte, hierbas medicinales y todo tipo de pociones preparadas por los yatiris, los médicos y sabios de la comunidad aimara.

Del carnaval a la lucha: celebraciones de vida y muerte

Las festividades bolivianas son una explosión de color y tradición. El Carnaval de Oruro, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, es uno de los más espectaculares del mundo. Su pieza central es la Diablada, una danza hipnótica que representa la lucha entre el bien y el mal, con cientos de bailarines ataviados con intrincadas y aterradoras máscaras de diablo.

En el otro extremo del espectro se encuentra el Tinku, un festival de origen prehispánico que se celebra en las comunidades del norte de Potosí. El Tinku es un combate ritual en el que miembros de diferentes comunidades se enfrentan a puñetazos para resolver conflictos y, simbólicamente, como una ofrenda de sangre a la Pachamama para asegurar una buena cosecha. Aunque hoy en día está regulado por la policía, en el pasado estas peleas podían terminar con la muerte, un sacrificio que era considerado un buen augurio.

En su bicentenario, Bolivia se presenta al mundo como una nación de una complejidad asombrosa. Es un país que ha dado al mundo una riqueza que cambió la historia, pero que aún lucha por sanar las heridas de esa explotación. Es una tierra de paisajes que quitan el aliento y de tradiciones que desafían la lógica occidental.

Es una nación que, a pesar de sus conflictos y desafíos, ha logrado consagrar en su Constitución los derechos de la Madre Tierra y reconocer la voz de todos sus pueblos. Entender Bolivia es aceptar sus contradicciones, celebrar su resiliencia y escuchar las múltiples voces.

“Que se sepa": la cruzada por un nuevo orgullo nacional

Frente a este complejo legado de traumas históricos y riquezas naturales, surgen nuevas visiones de cara al Bicentenario. Una de las más provocadoras es la presentada por el estratega Martín Vargas, quien diagnostica una verdad incómoda: “el orgullo boliviano está en peligro de extinción”.

Su propuesta es una cruzada nacional bajo el lema “Que se sepa: Bolivia es una gran nación”, un proyecto para reconstruir la narrativa del país desde adentro, contada por sus propios protagonistas. La iniciativa busca funcionar como una “marca país” contemporánea, uniendo a artistas, cineastas, chefs y creadores de todo el territorio para visibilizar las fortalezas de Bolivia.

El plan no es solo una campaña publicitaria, sino un ecosistema de soluciones que incluye el lanzamiento de una plataforma turística nacional, una aceleradora gastronómica con impacto global y la producción de documentales y series que cuenten las historias de éxito e inspiración bolivianas.

“El mar que tenemos que recuperar es el verde”

Quizás la frase más potente de la propuesta de Vargas es su reinterpretación del mayor trauma nacional: “El mar que tenemos que recuperar es el verde”. Este lema busca deliberadamente resignificar la herida histórica de la pérdida de la costa del Pacífico. Es un llamado a la nación para que desplace su mirada de una pérdida irreparable del pasado hacia un tesoro presente y futuro de un valor incalculable: su vasta porción de la selva amazónica.

En un mundo amenazado por la crisis climática, esta visión posiciona a Bolivia no como una víctima de la historia, sino como un custodio fundamental de uno de los pulmones del planeta. Se propone cambiar el lamento por la responsabilidad, transformando el orgullo nacional en una misión de conservación y desarrollo sostenible. Es una invitación a que los bolivianos y el mundo reconozcan que la verdadera riqueza del país no solo yace bajo tierra en forma de minerales, sino sobre ella, en su biodiversidad y en su cultura viva.

Que se sepa y que Bolivia sepa que hay un joven boliviano que busca recuperar el orgullo de toda una nación. Con su plataforma y movimiento “Una Gran Nación”, Martín Vargas busca lo que parecía ser imposible, pues solo él demuestra al mundo el falso concepto del “lamento boliviano” gritando al mundo “Que se sepa: Bolivia es una gran nación”.