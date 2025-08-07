Netanyahu enciende alarmas: Israel busca control militar absoluto en Gaza

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, declaró que su gobierno tiene la intención de tomar control militar de toda la Franja de Gaza, desatando nuevas olas de controversia tanto a nivel local como internacional.

¿Qué dijo Netanyahu? Durante una entrevista con Fox News, se le cuestionó a Netanyahu acerca de si Israel planeaba controlar todo el enclave costero, a lo que el premier israelí respondió de manera directa: “Tenemos la intención de hacerlo”.

Además, declaró que no buscan gobernar Gaza permanentemente, pero afirmó que su gobierno sí quiere establecer un perímetro de seguridad y eventualmente entregar el control a fuerzas árabes aliadas: “No queremos gobernar Gaza, no queremos estar ahí como administración civil”, enfatizó Netanyahu.

Fox News: Will Israel take control of all of Gaza?



Benjamin Netanyahu: We intend to.



pic.twitter.com/cUPdWkezjv — Spencer Hakimian (@SpencerHakimian) August 7, 2025

¿Qué hay detrás de esta polémica declaración de Netanyahu?

La declaración de Netanyahu surge unas horas antes de una importante reunión del gabinete de seguridad israelí, en la que se discutiría la expansión militar dentro de Gaza, un tema que ha generado tensiones internas incluso dentro del alto mando militar.

Conforme a medios israelíes, se reporta que el jefe del Estado Mayor del ejército se ha mostrado escéptico ante esta posible ampliación del conflicto, abogando por enfoques que prioricen un acuerdo para liberar a los rehenes que aún mantienen los terroristas de Hamás desde su ataque de octubre de 2023.

BREAKING: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu tells @BillHemmer "we intend to" take control of Gaza and then turn it over to "civilian governance." pic.twitter.com/wRtTAADGKi — Fox News (@FoxNews) August 7, 2025

¿Qué opinan los ciudadanos israelíes? De acuerdo con recientes encuestas, la mayoría de los israelíes preferirían un acuerdo de paz que garantice la liberación de los rehenes, antes que una “victoria total” militar.

Sin embargo, el gobierno de Netanyahu insiste en continuar con la campaña bélica hasta erradicar por completo la amenaza de Hamás en Gaza. Expertos advierten que el control total de Gaza por parte de Israel podría incrementar la presión internacional, además de generar mayores tensiones en Medio Oriente.

La comunidad internacional, incluidos aliados como Estados Unidos, han expresado preocupación por la crisis humanitaria en Gaza luego de prácticamente dos años del actual conflicto; ¿será un punto sin retorno para la guerra en Gaza?

