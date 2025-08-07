Valuación millonaria: acusan a exempleado de robar camisetas usadas de Miami Heat y venderlas

Un exempleado de los Miami Heat se presentó ante un tribunal del Distrito Sur de Florida, ya que fue acusado de haber robar más de 400 camisetas usadas en partidos y otros artículos de valor que, según la Fiscalía, revendió por aproximadamente dos millones de dólares.

¿Robo millonario al equipo de Miami Heat?

Se trata de Marcos Thomas Pérez, de 62 años y residente de Miami, quien trabajó como agente de seguridad del equipo entre 2016 y 2021.

Posteriormente, se desempeñó el cargo de encargado de seguridad de la NBA para los encuentros disputados en Miami.

Durante todo ese periodo, Thomas Pérez habría tenido acceso privilegiado a una sala donde se almacenaban camisetas de partido antiguas y recuerdos que la organización tenía previsto exhibir en un museo.

🏀Un exempleado de los Miami Heat compareció ante un tribunal del distrito acusado de robar más de 400 camisetas usadas en partidos y revender artículos.https://t.co/oVHKETKzD3 — INFO7MTY (@info7mty) August 6, 2025

“Pérez robó camisetas usadas por los Miami Heat en partidos y otros objetos de valor, que luego vendió a intermediarios a través de internet” , detalló la Fiscalía mediante un comunicado.

Exempleado roba artículos por más de 2 millones de dólares

La acusación señala que, durante un lapso de tres años, el imputado vendió más de 100 artículos robados por aproximadamente dos millones de dólares y los envió a otros estados del país.

Entre los objetos sustraídos figura una camiseta usada por LeBron James durante unas Finales de la NBA. Pérez la vendió inicialmente por 100 mil dólares, pero tiempo después, la prenda fue subastada por 3.7 millones de dólares a través la casa de subastas de Sotheby’s.

Ante los hechos, las autoridades continúan con el proceso legal en contra del acusado, cuyo caso ha generado gran atención mediática debido al valor histórico y económico de los artículos involucrados.

