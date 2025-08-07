Preparatoria Edomex 2025: ¿No fuiste asignado? Consulta planteles con espacios y fechas claves

Miles de jóvenes en el Estado de México esperan un lugar para seguir estudiando. Si no apareciste en la lista de asignación de Preparatoria Edomex 2025, aún puedes lograrlo: aquí te explicamos cómo buscar planteles con espacios disponibles, los pasos que debes seguir y los requisitos clave para inscribirte.

¿Cuándo y dónde puedes buscar una preparatoria con lugares disponibles?

Si no fuiste asignado en la primera convocatoria para preparatoria 2025 en el Estado de México, no te preocupes. El Gobierno del Edomex habilitó la plataforma ingresoms.103municipios.edugem.gob.mx, donde podrás consultar los planteles con espacios vacantes.

La primera etapa de esta segunda oportunidad está activa y se realiza del 5 al 12 de agosto a través de este enlace.

¿Qué requisitos necesitas para hacer la búsqueda de plantel?

Desde ahí, solo necesitas ingresar tu CURP y el folio de registro; una vez que estés dentro, elige con mucho cuidado la escuela que mejor se adapte a ti, pues este trámite solo puede hacerse una vez.

Requisitos y recomendaciones



Para acceder al sistema, asegúrate de contar con:

CURP actualizada

Tu folio de registro (el que usaste en la primera etapa)

Buena conexión a internet

Tiempo suficiente para revisar tus opciones

¿Qué preparatorias están participando en los 103 municipios del Edomex?

Esta etapa está dirigida a estudiantes que no lograron asignación, por lo que algunas de las instituciones participantes son:



Colegio de Bachilleres del Estado de México (COBAEM)

Escuelas Preparatorias Oficiales

Telebachillerato Comunitario

CBT, CEB, CBTA, CBTIS y CETIS

CECyTEM

CONALEP

CEMSaD

Todas ofrecen opciones de Bachillerato General y Tecnológico, y están distribuidas en los 103 municipios participantes.

¿Qué documentos necesitas para inscribirte a la preparatoria?

Una vez que logres tu asignación, debes preparar estos documentos para tu inscripción:



Formato de asignación

Certificado de secundaria (original y copia)

Acta de nacimiento

CURP actualizada

Dos fotografías tamaño infantil (recientes y con fondo blanco)

Además, en algunos casos se solicita una aportación voluntaria semestral, y es importante que no hayas estado inscrito anteriormente en el plantel seleccionado.

Fechas clave de la convocatoria media superior 2025 en Edomex

Resultados de asignación: 4 de agosto 2025

Asignación en espacios disponibles: Del 5 al 12 de agosto 2025

Registro extemporáneo: Del 18 al 22 de agosto 2025

