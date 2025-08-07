Preparatoria Edomex 2025: ¿No fuiste asignado? Consulta planteles con espacios y fechas claves
¿No fuiste asignado en los resultados oficiales de preparatoria Edomex 2025? Consulta los planteles con espacios y fechas clave para no perder tu lugar.
Miles de jóvenes en el Estado de México esperan un lugar para seguir estudiando. Si no apareciste en la lista de asignación de Preparatoria Edomex 2025, aún puedes lograrlo: aquí te explicamos cómo buscar planteles con espacios disponibles, los pasos que debes seguir y los requisitos clave para inscribirte.
¿Cuándo y dónde puedes buscar una preparatoria con lugares disponibles?
Si no fuiste asignado en la primera convocatoria para preparatoria 2025 en el Estado de México, no te preocupes. El Gobierno del Edomex habilitó la plataforma ingresoms.103municipios.edugem.gob.mx, donde podrás consultar los planteles con espacios vacantes.
La primera etapa de esta segunda oportunidad está activa y se realiza del 5 al 12 de agosto a través de este enlace.
¿Qué requisitos necesitas para hacer la búsqueda de plantel?
Desde ahí, solo necesitas ingresar tu CURP y el folio de registro; una vez que estés dentro, elige con mucho cuidado la escuela que mejor se adapte a ti, pues este trámite solo puede hacerse una vez.
Requisitos y recomendaciones
- Para acceder al sistema, asegúrate de contar con:
- CURP actualizada
- Tu folio de registro (el que usaste en la primera etapa)
- Buena conexión a internet
- Tiempo suficiente para revisar tus opciones
¿Qué preparatorias están participando en los 103 municipios del Edomex?
Esta etapa está dirigida a estudiantes que no lograron asignación, por lo que algunas de las instituciones participantes son:
- Colegio de Bachilleres del Estado de México (COBAEM)
- Escuelas Preparatorias Oficiales
- Telebachillerato Comunitario
- CBT, CEB, CBTA, CBTIS y CETIS
- CECyTEM
- CONALEP
- CEMSaD
Todas ofrecen opciones de Bachillerato General y Tecnológico, y están distribuidas en los 103 municipios participantes.
¿Qué documentos necesitas para inscribirte a la preparatoria?
Una vez que logres tu asignación, debes preparar estos documentos para tu inscripción:
- Formato de asignación
- Certificado de secundaria (original y copia)
- Acta de nacimiento
- CURP actualizada
- Dos fotografías tamaño infantil (recientes y con fondo blanco)
Además, en algunos casos se solicita una aportación voluntaria semestral, y es importante que no hayas estado inscrito anteriormente en el plantel seleccionado.
Fechas clave de la convocatoria media superior 2025 en Edomex
- Resultados de asignación: 4 de agosto 2025
- Asignación en espacios disponibles: Del 5 al 12 de agosto 2025
- Registro extemporáneo: Del 18 al 22 de agosto 2025
