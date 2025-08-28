Bautizo en Brasil termina en la comisaría; denuncian al sacerdote

El bautizo de un bebé suele ser un rito muy apreciado por las familias, donde el sacerdote arroja agua bendita sobre el pequeño mientras pronuncia el nombre del menor. No obstante, uno de estos sucesos en Brasil terminó con una denuncia ante las autoridades debido a una presunta discriminación.

El hecho sucedió en la iglesia católica de Leblon, en la zona sur de Río de Janeiro el 16 de agosto de 2025, cuando el sacerdote presuntamente rechazó decir el nombre de la bebé, el cual es Yaminah.

VIDEO: Así ofició el bautizo de Yaminah el sacerdote en Río de Janeiro

Durante la ceremonia del bautizo, en un video grabado por una tía de la niña, se observa al sacerdote comenzar la misa con la frase “Recibe la luz de Cristo, querida niña”, a lo cual un familiar pide que no diga niña, sino el nombre Yaminah.

“Nosotros decimos niña. Aquí está escrito: niña”, replica el sacerdote. Los familiares aseguraron que el religioso nunca mencionó el nombre de la menor, aunque el sacerdote afirmó que sí lo había hecho previamente.

O caso da menina Yaminah no Leblon é mais um exemplo doloroso de racismo religioso. Negar um nome é negar identidade. Como presidente da Comissão de Combate às Discriminações da ALERJ, reafirmo: toda forma de intolerância deve ser enfrentada com firmeza. ✊🏿#RacismoReligioso pic.twitter.com/uFuc7U6XFu — Prof. Josemar (@profjosemarpsol) August 27, 2025

Tras ello, la familia acudió a presentar una denuncia ante la Comisaría de Delitos Raciales por presunta intolerancia y prejuicios basados en raza, color o religión. Y es que los padres argumentan que el padre se negó a pronunciar el nombre de Yaminah, ya que no era un nombre cristiano y estaba ligado a una secta religiosa.

¿Qué significa Yaminah?

El nombre de Yaminah deriva del término árabe Yameen, muy usado en Medio Oriente y significa bendición, fuerza y buena suerte, aseguran los padres de la menor.

Este nombre no sólo se usa en Brasil, sino también en comunidades musulmanas alrededor del mundo.

¿Qué dijo la iglesia en Brasil?

Después de la reacción viral en redes sociales sobre este caso, la Arquidiócesis de Río de Janeiro informó en un comunicado emitido el 25 de agosto de 2025, en el que señaló que el bautismo se celebró de forma correcta de acuerdo con el ritual romano de bautismo de niños.

“Según este rito, los nombres de los niños que van a ser bautizados no se mencionan en cada momento de la celebración, sino en un momento específico previsto por la liturgia”, menciona la Arquidiócesis.

