En muchos países del mundo, estar en una cárcel significa, además de perder la libertad, mantenerse encerrado en habitaciones con lo mínimo indispensable. No obstante, en Paraguay, las autoridades descubrieron “celdas VIP” con aires acondicionados, salas, pantallas, refrigeradores y otras comodidades.

El primer hallazgo de este tipo ocurrió el viernes 22 de agosto de 2025, en la Penitenciaría Regional de Emboscada Antigua, en la comunidad del mismo nombre.

¿Qué tenían las celdas VIP en Paraguay?

Cuatro magistradas realizaron una visita y encontraron al menos 30 celdas VIP, ubicadas cerca de la entrada del penal, contaban con comodidades inusuales, como sofás, camas, cocinas equipadas, comedores totalmente amoblados e incluso internet satelital, condiciones que no corresponden al nivel de residencia de la mayoría de la población penitenciaria.

Entre los internos que ocupaban estos espacios privilegiados destacaban el exdiputado Juan Carlos Osorio, procesado por su relación con un cártel de tráfico de drogas, y el empresario Alberto Kobe, igualmente señalado por su vinculación con el narcotráfico.

En total, 42 reclusos fueron trasladados a distintos establecimientos tras el descubrimiento, ya que el penal no ofrecía las garantías necesarias para seguir alojándolos en esas condiciones.

Ante estos hechos, el Ministerio de Justicia ordenó la intervención del penal por un periodo de 30 días y decidió separar del cargo al director Humberto René López Gómez. La intervención quedó a cargo de Víctor Wilfrido Aliente Guillem, con el objetivo también de determinar si funcionarios del penal estarían involucrados en este esquema que permitió la construcción de estas celdas VIP.

Detectan más celdas VIP en otra cárcel de Paraguay

La jueza Sandra Kirchhofer, quien habló el martes 26 de agosto de 2025 para la estación de radio Monumental 1080 AM, reveló que ya en abril de 2025, durante una visita al Penal del Buen Pastor, se descubrieron celdas VIP ocupadas por más de una decena de mujeres, muchas vinculadas al operativo “A Ultranza PY”, considerado el más grande contra el crimen organizado y el lavado de dinero en Paraguay. Estas celdas contaban con electrodomésticos, muebles y otros elementos exclusivos, ausentes para el resto de las internas.

La magistrada proporcionó el nombre de 11 internas que ocupaban estas celdas, entre ellas Fátima Koube, acusada en el caso “A Ultranza”, y Celia Maidana, condenada a 29 años de prisión por el asesinato de Sonia Doutreleau. A pesar de haber reportado estas irregularidades al Ministerio de Justicia, Kirchhofer manifestó que nunca recibieron respuesta ni información sobre acciones tomadas para corregir la situación.

