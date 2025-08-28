¿Podrán desaforar a “Alito” Moreno tras el altercado con Fernández Noroña?

El reciente enfrentamiento entre el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, y el senador Gerardo Fernández Noroña generó que los morenistas hablaran sobre un posible proceso de desafuero contra el dirigente priista.

¿Se podrá quitar el fuero a Alejandro Moreno tras pelea con Noroña?

El senador Ignacio Mier Velasco lamentó el “triste espectáculo” protagonizado por Moreno y Noroña. Además de que habló sobre la posibilidad de quitarle el fuero al priista.

“Yo creo que no alcanza, por su naturaleza, habría que verlo, no soy médico legista, la posibilidad de que se le inicie un proceso en Cámara de Diputados sea el inicio de juicio político o sea el desafuero”, concluyó el senador.

Esto exhibe que, a pesar de lo ocurrido durante la Comisión Permanente, no se ve un panorama claro sobre el futuro del fuero del priista, pues Mier considera que las supuestas “lesiones” no alcanzarán para lograrlo.

Alito Moreno minimiza las denuncias presentadas en su contra tras pelea con Noroña

Por su parte, Alejandro Moreno ha minimizado las acusaciones y las ha calificado de “inverosímiles” y “fabricadas”. En su defensa, argumentó que el incidente fue solo un “empujón” y que existen videos que lo demuestran. Acusó al oficialismo de fabricar denuncias para “quitarle el fuero” a legisladores de la oposición y de tener doble moral al no investigar otros actos de corrupción de sus propios miembros.

Alito Moreno acusa a trabajador del Senado de fingir lesiones tras la pelea con Fernández Noroña|X.

“Le di un empujón nada más y se fue para atrás. Nadie lo tocó, ahí están los videos (…) El tema de las demandas son inverosímiles, fabricadas. Ahí están los videos. Ahí está la evidencia. Imagínate, andan viendo cómo le quitan el fuero a 4, 5 o 6 legisladores de los partidos cuando tienen todas las denuncias de esa bola de cínicos narco corruptos, políticos de Morena, gobernadores, legisladores. Ahí están los videos donde les están dando los moches y la lana y eso no merece atención. Entonces lo vamos a enfrentar, lo vamos a asumir como es y no hay nada. Ahí está acreditado y seguiremos trabajando por nuestro país”, expuso.

