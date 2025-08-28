El video del tiroteo en Minneapolis: Así reía el tirador antes de matar a 2 niños

Un perturbador video de 11 minutos publicado en YouTube se ha convertido en la crónica de una masacre anunciada. Con una risa demencial y rodeado de un poderoso arsenal, el autor del tiroteo en Minneapolis se grabó horas antes de asesinar a dos niños y herir a más de quince personas. Las imágenes, subidas a un canal bajo el nombre de “Robin W.”, no solo revelan sus armas, sino también un mensaje de odio que incluía una amenaza directa contra el presidente Donald Trump.

“Mi plan de ataque”: El video donde el tirador de Minneapolis revela motivos

Durante 11 minutos, el tirador de Minneapolis exhibe con orgullo varias armas de alto poder, incluyendo rifles y pistolas. En un acto deliberado, muestra que varios de los cargadores y partes de las armas tienen mensajes escritos, mientras una risa maníaca acompaña sus acciones.

En el video, el joven también presenta lo que parece ser un manifiesto, un conjunto de escritos donde detalla sus motivaciones. Aunque el contenido completo está siendo analizado, las autoridades lo han descrito como un documento lleno de odio y resentimiento. La grabación es una ventana directa a la mentalidad del autor en los momentos previos a ejecutar el tiroteo que ha conmocionado a la nación.

Here is screenshot of the YouTube Channel along with a screenshot of him from a video he posted 4 years ago.



He also posted a 20 minute video of him flipping through the manifesto. pic.twitter.com/kwJ5bSlvSl — Champagne Joshi (@JoshWalkos) August 27, 2025

La tragedia anunciada: 2 niños muertos y 15 heridos en el tiroteo

Lo que comenzó como un perturbador video en internet se materializó en una masacre real. Horas después de la publicación, el tirador de Minneapolis abrió fuego en las inmediaciones de una escuela primaria, dejando un saldo trágico de dos niños muertos y al menos quince personas heridas, entre estudiantes y adultos.

Las autoridades respondieron rápidamente al tiroteo, pero la violencia del ataque dejó una escena devastadora

¡No es el único detalle! Amenaza a Donald Trump: El mensaje en el armamento

Uno de los detalles más alarmantes del video es un mensaje político directo. En un momento de la grabación, el tirador enfoca la cámara en uno de sus cargadores de munición, donde se puede leer claramente la frase “Kill Donald Trump”, que se traduce a la frase de “maten a Donald Trump”.