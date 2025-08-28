Madre Amish lanzó a su hijo de 4 años a un lago en EU por supuesta “prueba de fe”

Una madre de la comunidad Amish en Ohio, Estados Unidos, fue acusada de dos cargos de asesinato después de lanzar a su propio hijo de 4 años a un lago y causarle la muerte.

Ruth R. Miller, de 41 años de edad, declaró a las autoridades que lanzó a su hijo Vincen al lago Atwood durante la madrugada del sábado 23 de agosto de 2025 debido a que, supuestamente, recibió órdenes de Dios.

Madre Amish que ahogó a su hijo en lago de Ohio quedó detenida

El investigador principal de la Oficina del Sheriff del Condado de Tuscarawas, el capitán Adam Fisher, informó el miércoles que Ruth Miller declaró repetidamente en entrevistas con la policía que arrojó al niño del muelle al agua para entregárselo a Dios.

Marcus J. Miller, padre del menor y esposo de Ruth, aparentemente se ahogó cuando trataba de nadar hacia un banco de arena en otra supuesta prueba de fe. Los otros hijos de la pareja, una joven de 15 años y dos gemelos de 18, también participaron en pruebas similares, pero sobrevivieron.

Ruth Miller ya tenía cargos por violencia doméstica y poner en riesgo a niños en referencia a sus hijos mayores. Las autoridades señalaban que Ruth recibía tratamiento en una institución de salud mental. La mujer quedó arrestada la tarde del miércoles 27 de agosto de 2025.

El Sheriff Orvis Campbell aseguró a medios locales que Ruth declaró a los investigadores que ella pensaba que podía caminar en el agua, pero cuando trató de hacerlo al final del muelle, ella simplemente cayó al lago.

“Ella y su esposo fueron a este muelle y saltaron al agua porque Dios les estaba hablando y les decía que hicieran cosas, cosas para demostrar su valía ante Dios”, mencionó el sheriff.

¿Qué dijo la iglesia donde acudía la familia Miller?

Los familiares y la iglesia de los Miller declararon en un comunicado que las muertes “no reflejan nuestras enseñanzas ni creencias, sino que son consecuencia de una enfermedad mental. El ministerio y la familia extendida los habían acompañado en sus desafíos y también habían recibido ayuda profesional en el pasado”.

Ruth intentó escapar de los oficiales y se escondió en un arbusto para evitar ser detenida.

Tanto Marcus como Vincen Miller aparentemente ya estaban sin vida cuando las autoridades recibieron una llamada al 911, debido a un reporte de que un carrito de golf se había hundido en el lago.

Los investigadores encontraron a Vincen en el lecho del lago alrededor de las 18:00 horas del sábado y durante la madrugada del domingo, hallaron el cuerpo de Marcus Miller a 48 metros del muelle.