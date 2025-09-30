¿Se acabó el dinero? Recortes en la Cámara de Diputados dejan sin empleo a mujer con cáncer

Los recortes también llegaron a la Cámara de Diputados, y es que entre compareciencias y discusiones, se revelaron cambios en la nómina de los legisladores, entre ellos el caso de una mujer con cáncer.

Las autoridades argumentan que los despidos son consecuencia de la disminución presupuestal y que el próximo año los recursos serán aún más limitados, lo que plantea retos para el funcionamiento de diversas áreas del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Recortes de personal en la Cámara de Diputados por falta de presupuesto

Por lo menos 30 personas fueron despedidas de la Cámara de Diputados, entre ellas una mujer que padece cáncer. Las autoridades argumentan que estos recortes se deben a la falta de recursos y que el presupuesto para el próximo año será aún menor.

De acuerdo con la periodista de Fuerza Informativa Azteca (FIA), Maxi Peláez, el despido aplica esta quincena a trabajadores de Comunicación Social de San Lázaro.

Este ajuste se suma a otros recortes de personal realizados en meses anteriores, incluyendo áreas como la biblioteca del Palacio Legislativo de San Lázaro.

¡No solo hay recortes! Kenia López Rabadán exige claridad a legisladores de Morena por señalamientos legales

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, urgió a diputados y senadores de Morena a aclarar su situación jurídica ante diversos señalamientos relacionados con presuntos vínculos con el crimen organizado.

“De manera muy respetuosa e institucional, que yo conmino a los legisladores, a las legisladoras de todos los partidos políticos que si hay algún tipo de precisión, de aclaración, de demostrar en qué etapa jurídica se encuentran, lo haga. Es necesario que haya transparencia y haya certeza”, manifestó.

Según López Rabadán, esto es importante “por el bien del Congreso y el prestigio de la clase política”.

Entre los legisladores señalados, el diputado Mario López fue retenido en la frontera con Estados Unidos y se le retiró su visa. A la diputada Hilda Brown se le congelaron sus cuentas por presuntos vínculos con el crimen organizado. Además, existen señalamientos contra el senador Adán Augusto López.