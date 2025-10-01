Así queda el calendario del Hoy No Circula en octubre 2025: ¿qué autos descansan este miércoles?

El programa Hoy No Circula tiene el objetivo de reducir la contaminación en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex), limitando la circulación de los vehículos según su holograma, engomado y terminación de placas.

Este miércoles 1 de octubre no es la excepción, y para evitar multas, te decimos los autos con restricciones:



Engomado rojo

Placa de circulación con terminación 3 y 4

Holograma 1 y 2

Qué autos no circulan en la CDMX y Edomex los miércoles por el Hoy No Circula

Calendario del Hoy No Circula para octubre 2025

Si bien el programa solo se modifica cuando se implementa el Doble Hoy No Circula, en condiciones normales las restricciones aplican de la siguiente manera:



Lunes: No circulan los vehículos con engomado amarillo y cuya placa termine en 5 o 6.

Martes: No circulan los vehículos con engomado rosa y cuya placa termine en 7 o 8.

Miércoles: No circula el engomado rojo y placas 3 o 4.

Jueves: Engomado verde y cuya placa termine en 1 o 2.

Viernes: No circulan los vehículos con engomado azul y placa 9 o 0.

Calendario del Hoy No Circula|Sedema

Hoy No Circula sabatino:

Holograma 2 : No circulan ningún sábado del mes.

: No circulan ningún sábado del mes. Holograma 1: Si la placa termina en impar, descansan el primer y tercer sábado del mes. Y si tienen terminación par, descansan el segundo y cuarto sábado.

La medida aplica tanto a automóviles con placas locales como foráneas, aunque existen excepciones para ciertos vehículos, como los eléctricos, híbridos y aquellos con holograma “00” o “0”, considerados de baja emisión.

¿Cuál es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Si no cumples con las restricciones establecidas por las autoridades, podrías enfrentarte a una multa establecida en el Reglamento de Tránsito de la CDMX.

En particular, si tu vehículo emite humo excesivo y circula fuera del calendario correspondiente, los conductores serán sancionados con una multa que va de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.

Este año, la UMA es de 113.14 pesos, lo que significa que la multa por no respetar el Hoy No Circula oscilará entre 2 mil y hasta los 3 mil pesos.