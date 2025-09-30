Último Hoy No Circula de septiembre: así aplican las restricciones este martes en CDMX y Edomex

¡Atención, automovilistas! Septiembre se va, pero el Hoy No Circula se queda. Revisa si este martes 30 tu coche descansa, para que la multa no te agarre en plena quincena.

Recuerda que en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), se aplica el programa con el fin de disminuir la contaminación en el Valle de México.

Así que antes de salir ve la terminación de placas, holograma y engomado para no llevarte una horrible sorpresa, pues las multas pueden llegar hasta los 3 mil 200 pesos.

¿Qué autos no pueden circular los martes en CDMX y Edomex?

Debido a que la calidad del aire se mantiene dentro de los parámetros establecidos, las restricciones aplican de la siguiente manera:



Engomado rosa

Terminación de placas 7 y 8

Holograma 1 y 2

Calendario semanal del programa Hoy No Circula para octubre 2025

El programa Hoy No Circula se encuentra vigente de lunes a sábado, en un horario de 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche. En caso de tener dudas, te compartimos el calendario para el mes de octubre.



Lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

Martes: autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

Miércoles: vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

Jueves: autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

Viernes: coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

Hoy No Circula sabatino:

Holograma 2 : No circulan ningún sábado del mes.

: No circulan ningún sábado del mes. Holograma 1: Si la placa termina en impar, descansan el primer y tercer sábado del mes. Y si tienen terminación par, descansan el segundo y cuarto sábado.

¿En qué municipios está vigente el Hoy No Circula?

A diferencia de la capital, donde el programa se aplica en las 16 alcaldías, en la entidad mexiquense, solo se implementa en los siguientes municipios:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Recuerda que a partir del 1 de julio entró en vigor el programa Hoy No Circula, para las zonas del Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco, que comprenden los siguientes municipios:

Santiago Tianguistenco:



Almoloya del Río

Atizapán

Capulhuac

Texcalyacac

Tianguistenco

Xalatlaco

Zona Metropolitana del Valle de Toluca:



Almoloya de Juárez

Calimaya

Lerma

Metepec

Mexicaltzingo

Ocoyoacac

Otzolotepec

Rayón

San Antonio la Isla

San Mateo Atenco

Temoaya

Tenango del Valle

Toluca

Xonacatlán

Zinacantepec