Apoyo a planteles de la UNAM: ¿Qué dijo Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera de hoy 30 de septiembre?
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte el minuto a minuto de la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum de hoy martes 30 de septiembre de 2025, realizada en Palacio Nacional, en la Ciudad de México (CDMX).
Mañanera EN VIVO
Gobierno apoyará a familia del migrante mexicano muerto en tiroteo en Dallas
Tras la muerte de Miguel Ángel García, quien había resultado herido en la oficina del ICE en Dallas Texas, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la representación del gobierno en Estados Unidos brinda apoyo a la familia e incluso realizó trámites para que la madre del migrante pudiera viajar a la Unión Americana.
Tras cierre de planteles de la UNAM, presentarán plan sobre apoyo en salud mental a jóvenes
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, aseguró que presentarán un plan de apoyo en salud mental dirigido a los jóvenes, esto después del cierre de varios planteles de educación media superior y superior de la UNAM, tras amenazas.
Destacó que algunas escuelas cerraron por este motivo y otras debido a demandas estudiantiles. Añadió que no ha tenido contacto personal con el rector Leonardo Lomelí, pero la secretaria de Gobernación sí ha hablado con él.
Mujeres del Maíz: ¿en qué consiste?
En la conferencia matutina de hoy 30 de septiembre de 2025, el gobierno de México presentó el programa Mujeres del Maíz consistente en diferentes eventos culturales sobre las mujeres de pueblos originarios:
- Muestra de danza: Danzas de la Malinche. Zócalo. 12 de octubre. INPI.
- Foro: ¡Qué traidora ni qué la chingada! ¿Quién es Malintzin? Zócalo. 19 de octubre. Feria Internacional del Libro.
- Coloquio internacional: Malintzin: Mujer palabra. Palacio de Bellas Artes. 27 de noviembre.
- Cápsulas de Radio. Radio Educación. 9 capítulos.
La conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, presidenta de México, está agendada para iniciar a las 7:30 horas, tiempo del Centro del país y terminará a las 9:30 horas.