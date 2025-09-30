Apoyo a planteles de la UNAM: ¿Qué dijo Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera de hoy 30 de septiembre?

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, aseguró que presentarán un plan de apoyo en salud mental dirigido a los jóvenes, esto después del cierre de varios planteles de educación media superior y superior de la UNAM, tras amenazas.

Destacó que algunas escuelas cerraron por este motivo y otras debido a demandas estudiantiles. Añadió que no ha tenido contacto personal con el rector Leonardo Lomelí, pero la secretaria de Gobernación sí ha hablado con él.