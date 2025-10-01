Clientes falsos: cae uno de los sujetos por presunto asalto a casa de empeño en Iztapalapa

Fue detenido uno de los sujetos por presunto asalto a una casa de empeño ubicada en calles de la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, de la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México (CMDX).

La encargada del establecimiento refirió a los policías que dos hombres llegaron como supuestos clientes, uno de ellos sacó de entre sus ropas una pistola y amenazó a los trabajadores y tomó diversas piezas de una vitrina.

Así fue el asalto a la casa de empeño en Iztapalapa

Dos hombres que se hicieron pasar por clientes para cometer un asalto en una casa de empeño de la alcaldía Iztapalapa fueron perseguidos y uno de ellos detenidos.

El incidente ocurrió en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, donde los presuntos responsables llegaron al establecimiento fingiendo interés en realizar una compra.

Sin embargo, en cuestión de segundos, uno de ellos sacó un arma de fuego de entre sus ropas y amenazó a los trabajadores del mostrador. Bajo amenazas, tomó varias piezas de joyería exhibidas en una vitrina y de inmediato escapó junto con su cómplice.

#BoletínSSC | #DETENIDO | Oficiales de la #SSC, tomaron conocimiento de dos sujetos que, en posesión de un arma de fuego, probablemente asaltaron una casa de empeño de la que sustrajeron piezas de joyería y posteriormente huyeron, en la colonia #DesarrolloUrbanoQuetzalcóatl, de… pic.twitter.com/2tsYfLIbzV — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 1, 2025

El hombre fue detenido en el lugar y trasladado junto con lo asegurado ante el agente del Ministerio Público correspondiente.

Prisionera embarazada en CDMX se fuga en Iztapalapa

Una joven venezolana de 19 años, interna en el penal de Santa Martha Acatitla por robo con violencia, intentó escapar cuando recibía atención médica en un hospital de Iztapalapa.

La mujer, embarazada de 15 semanas y diagnosticada con pielonefritis, pidió ir al sanitario, momento que aprovechó para salir del nosocomio sin autorización.

Tras un operativo, policías de la Ciudad de México la localizaron en un hotel de la colonia Merced Balbuena, en Venustiano Carranza, donde fue asegurada junto a personas que tenían 215 dosis de presunta droga. La mujer fue regresada al penal bajo medidas de seguridad reforzadas.

Las oficiales ya fueron presentadas en la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos para que rindan su declaración y se colabore con las autoridades ministeriales en las indagatorias.