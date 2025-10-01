Por el futuro de Aguascalientes: Tere Jiménez y exgobernadores hablan sobre el rumbo del estado

Como parte de su Tercer Informe de actividades, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, llevó a cabo un reencuentro nunca antes visto en la política local.

El dialogo incluyó a tres exmandatarios que la antecedieron en el cargo. Se trata de Luis Armando Reynoso Femat, Carlos Lozano de la Torre y Martín Orozco Sandoval, quienes compartieron reflexiones sobre los avances que hoy colocan al estado entre los primeros lugares en seguridad y calidad de vida.

Este ejercicio buscó reconocer los esfuerzos que cada administración ha aportado a la historia reciente de la entidad y abrir un espacio de diálogo para escuchar propuestas y consejos de cara al futuro.

El mensaje de la gobernadora de Aguascalientes

Durante su intervención, Tere Jiménez subrayó que el progreso de Aguascalientes ha sido posible gracias al trabajo conjunto de distintos gobiernos a lo largo de los años.

Señaló que mantener la continuidad de las obras y programas de impacto social es fundamental, independientemente de la administración que las haya impulsado.

“Gracias a los buenos gobiernos que ha tenido el estado, hoy vivimos en una tierra próspera, con desarrollo económico, con seguridad y progreso”, expresó la mandataria, quien también reiteró su disposición a escuchar recomendaciones de quienes ya enfrentaron los retos de encabezar el Ejecutivo estatal.

Un granito de arena en Aguascalientes: aportes de cada exgobernador

Cada uno de los exgobernadores compartió sus experiencias y destacó los puntos fuertes de su administración. En el caso de Reynoso Femat, recordó que su gestión se distinguió por impulsar infraestructura estratégica para el desarrollo del estado.

Carlos Lozano de la Torre resaltó el impulso a la industria y la llegada de inversiones que consolidaron a Aguascalientes como polo económico del centro del país.

Por su parte, Martín Orozco Sandoval hizo énfasis en la disciplina financiera que caracterizó a su administración, la cual permitió concretar obras y programas en distintos sectores.

Con este conversatorio, Tere Jiménez no solo rindió cuentas a la ciudadanía, sino que abrió un espacio de reflexión con quienes también dejaron huella, fortaleciendo así la visión de una entidad unida, próspera y en crecimiento.