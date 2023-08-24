Canadá confirma la muerte del mexicano desaparecido Carlos Tomás Aranda

La Policía Montada de Canadá confirmó que el cuerpo encontrado el pasado 22 de agosto en Osoyoos es el de Carlos Tomás Aranda, mexicano desaparecido en ese país desde el pasado 7 de julio.

Mediante un comunicado compartido en redes sociales, las autoridades canadienses indicaron que están trabajando con el Servicio Forense para determinar cómo, dónde, cuándo y por qué medio murió el mexicano.

Asimismo, enviaron sus condolencias al padre de Carlos: “La RCMP de Osoyoos ofrece sus más sinceras condolencias a la familia y amigos del Sr. Aranda Burgoin”.

El pasado 22 de agosto, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que a las orillas del lago Osoyoos habían encontrado el cuerpo de un hombre con la vestimenta que usaba Carlos el día de su desaparición.

Las autoridades canadienses realizaron pruebas de ADN para corroborar si se trataba del joven mexicano que llevaba más de un mes desaparecido, lamentablemente las pruebas coincidieron.

¿Qué le pasó a Carlos Tomás Aranda en Canadá?

Carlos Tomás Aranda, originario de Oaxaca, viajó a la Columbia Británica, en Canadá, para trabajar en una granja; sin embargo desde el 7 de julio dejó de comunicarse con su familia, por lo que su padre denunció su desaparición.

El Consulado de México en Vancouver informó poco después de la desaparición del mexicano que se había comunicado con la Real Policía Montada de Canadá para iniciar un protocolo de búsqueda.

Posteriormente la Secretaría de Relaciones Exteriores facilitó el pasaporte de emergencia a Carlos Tomás para que pudiera viajar a Canadá en la búsqueda de su hijo.

