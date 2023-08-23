Caso Carlos Tomás Aranda: Encuentran cuerpo que podría ser del mexicano desaparecido en Canadá

Un comunicado de la familia del mexicano desaparecido en Canadá, Carlos Tomás Aranda Burgoin, informó que la policía encontró un cuerpo con características similares a las del joven de 30 años.

"La tarde de este martes 22 de agosto, un representante de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP, por sus siglas en inglés) se puso en contacto con la familia del mexicano Carlos Tomás Aranda Burgoin, desaparecido desde el pasado 7 de julio en Osoyoos, Canadá, para enterarlos sobre el hallazgo de una persona sin vida en aguas del lago de dicha región, presuntamente con ciertas características que se podrían asemejar a las del oaxaqueño de 30 años", dice el boletín.

En coordinación con la familia de Carlos Aranda Burgoin, la @SRE_mx comunica lo siguiente: https://t.co/e7rBCw66i0 pic.twitter.com/lGo8mnsTO7 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) August 23, 2023

¿Qué sucedió con Carlos Aranda?

El padre de Carlos, Octavio Aranda había dicho que desde el 6 de julio su familia había dejado de tener contacto con Carlos Aranda. Cuando Octavio, su padre, viajó hasta la Columbia Británica, las autoridades le mostraron un video en donde se ve a Carlos entrar a un hotel y pedir ayuda, sin embargo no udo comunicarse adecuadamente con las empleadas del hotel debido al idioma.

Las empleadas del lugar llamaron a la policía y para cuando ésta llegó, antes de subir a la patrulla, Carlos Aranda salió corriendo.

Por su parte, el Consulado de México en Vancouver comunicó que tras enterarse de la desaparición, estableció comunicación fluida con la Real Policía Montada de Canadá, así como con los familiares directos y otras personas para identificar cualquier indicio y comenzar las acciones de búsqueda y rescate

Respecto a las investigaciones que se emprendieron para localizar a su hijo, Octavio Aranda dijo que la institución encargada de seguridad de ese país retrasó las indagatorias. Fue entonces cuando solicitó la intervención de las autoridades mexicanas.

¿Qué hacía Carlos Aranda en Canadá?

El oaxaqueño de 30 años lleva más de dos meses desaparecido. El joven tenía al menos un mes trabajando en una granja de Osoyoos tras egresar de la carrera de Desarrollo y Turismo de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.