VIDEO: Hombres armados sacan a taxista de su casa y se lo llevan en una camioneta en Guadalajara

La tranquilidad de varias colonias en la Zona Metropolitana de Guadalajara se vio perturbada por una serie de incidentes graves que movilizaron a las fuerzas de seguridad y servicios de emergencia. Tres hechos distintos, que abarcan desde agresiones físicas hasta secuestros y accidentes viales, han generado preocupación entre los residentes de Zapopan y Guadalajara.

Agreden a golpes a hombre de 29 años

En el conjunto habitacional Laureles, la Policía de Zapopan respondió a los gritos de auxilio de un hombre. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima de 29 años, en el interior de su apartamento, con múltiples golpes en el rostro y una pierna posiblemente fracturada.

Aunque se informó inicialmente que la víctima había sido herida por un arma de fuego, los paramédicos descartaron esta versión. El hombre fue trasladado de inmediato a la Cruz Verde Zapopan Norte para recibir atención médica.

Vecinos de la zona indicaron que el agredido es conocido por su comportamiento violento hacia las mujeres y que tiene varias denuncias en su contra. Afirman que su agresividad es un problema constante en el vecindario.

Secuestro en Rancho Nuevo, Guadalajara

Una fuerte movilización policial tuvo lugar en la colonia Rancho Nuevo de Guadalajara, tras el reporte de la presencia de individuos armados. Al llegar, los policías encontraron a una mujer embarazada que les informó que un grupo de sujetos armados había irrumpido en su casa para llevarse a un hombre a la fuerza.

La víctima, de entre 40 y 45 años, fue privada de su libertad por varios hombres de los que no se tienen características. Los investigadores de la Fiscalía del Estado han iniciado la investigación correspondiente. Este incidente ha alarmado a las autoridades, ya que se han registrado otros dos secuestros en la misma ubicación en los últimos meses.

Accidente y agresión con arma blanca en Tlaquepaque

En San Pedro Tlaquepaque, la policía acudió a un reporte de una persona herida por un supuesto disparo en la colonia Loma Bonita Ejidal. Al llegar al lugar, encontraron a un hombre de entre 35 y 40 años tendido en unas escaleras. Los paramédicos que lo asistieron confirmaron que no se trataba de una herida de bala, sino de un apuñalamiento.

El hombre presentaba una herida en el tórax y una navaja clavada en la cintura, lo que dejó su estado de salud en condición grave. La víctima fue llevada a un hospital de tercer nivel para que le extrajeran el arma blanca. La víctima informó que dos hombres lo atacaron sin razón aparente.

Impactante accidente vial en Guadalajara

Finalmente, un aparatoso accidente vehicular en Guadalajara despertó a los vecinos de la colonia La Perla. Un auto que circulaba a alta velocidad impactó contra un árbol, dejando el vehículo completamente destruido. Los bomberos y paramédicos que llegaron al lugar encontraron al conductor fuera del auto, con solo contusiones menores. Se evidenció que el hombre, de 35 años, conducía bajo la influencia del alcohol. A pesar de que el vehículo quedó hecho chatarra, el conductor sobrevivió milagrosamente a la colisión.