Lo que parecía una tarde común de diversión en un restaurante familiar en Tallahassee,en Florida, terminó convertido en una escena digna de película; policías irrumpieron en el lugar y efectuaron el arresto de la botarga de “Chuck E. Cheese”, la icónica mascota de la cadena de restaurantes infantiles, y todo sucedió frente a decenas de niños y padres que resultaron sorprendidos.

¿Qué pasó con “Chuck E. Cheese” en Tallahassee?

Este curioso hecho ocurrió el pasado 23 de julio de 2025, cuando agentes de policía localizaron a un hombre disfrazado con el popular traje de ratón.

Aunque a simple vista era solo un empleado animando a los más pequeños, en realidad se trataba de Jermel Jarreau Jones, un hombre de 41 años, además de un fugitivo buscado por la justicia.

De acuerdo con el reporte oficial, Jones tenía cargos de fraude y robo de tarjeta de crédito, delitos por los que ya existía una orden de arresto en su contra. El momento exacto del operativo fue grabado y recientemente difundido por las autoridades locales, generando un enorme revuelo en redes sociales en donde el video se hizo viral rápidamente.

¿Cómo reaccionaron los asistentes a “Chuck E. Cheese” en Tallahassee?

Padres de familia y niños que se encontraban en el restaurante presenciaron el arresto en vivo; algunos menores no comprendieron la situación y creyeron que formaba parte de un espectáculo, mientras que otros terminaron asustados al ver cómo la policía retiraba a la querida mascota entre uniformados.

Testigos señalaron que la escena fue “surrealista”, ya que nadie esperaba que el personaje que minutos antes posaba para fotos familiares, en realidad estuviera prófugo de la ley.

¿Qué dijeron las autoridades de Florida?

La policía de Tallahassee confirmó que Jones fue detenido sin incidentes mayores y trasladado a un centro de detención del condado de Leon. En el comunicado oficial se explicó que el disfraz no fue un factor para ocultarse, sino parte de su empleo habitual en la sucursal del restaurante.

El video del arresto, compartido por medios locales y páginas oficiales, rápidamente se volvió viral, con miles de comentarios que van desde la sorpresa hasta el humor negro


