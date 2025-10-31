Cae “El Comandante”, sujeto ligado al homicidio de los colombianos B-King y Regio Clown

El caso de los colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King y Jorge Luis Herrera Lemos, DJ Regio Clown, arrojó nuevos detalles luego de su desaparición el 16 de septiembre de 2025 en la Ciudad de México (CDMX) y posterior hallazgo sin vida de ambos en el municipio de Cocotitlán, en el Estado de México.

Este jueves 30 de octubre se dio a conocer la captura de Christopher "N", alias "El Comandante", presunto implicado en el caso y ser quien probablemente tendría relación con el homicidio de los dos artistas colombianos.

B-King y DJ Regio Clown desaparecieron en Polanco, CDMX

El colombiano B-King fue visto por última vez en la zona de Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, junto con DJ Regio Clown. La Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México (CDMX) emitió los fotoboletínes para dar con su paradero después de que se dirigirían a un gimnasio.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que se estableció como hipótesis que el último paradero de Bayron Sánchez Salazar, de 31 años, y Jorge Luis Herrera Lemos, de 35, habría sido en el Estado de México, por lo que se inició colaboración con la Fiscalía General de Justicia de esa entidad.

Las autoridades encontraron dos personas fallecidas el 17 de septiembre—un día después de ser vistos por última vez en Polanco—en el municipio de Cocotitlán. El 22 de septiembre de 2025, familiares de Bayron Sánchez Salazar lo reconocieron durante una diligencia realizada en la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla de la FGJEM, en San Pedro Barrientos.

Ligan asesinato de colombianos con venta de drogas "Tusi" y "Coco Channel"

Cristopher “N” alias “El Comandante”, fue detenido por el delito de homicidio calificado. De acuerdo con las investigaciones, se cuenta con indicios que acreditan en grado de probabilidad que las víctimas no fueron privadas de la vida en el Estado de México, pero sus restos fueron localizados el pasado 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán.

"Al continuar con la investigación y luego de un minucioso análisis de los indicios, se logró establecer que no existía correspondencia entre el sitio del hallazgo de los cuerpos con el lugar donde habrían sido privadas de la vida las víctimas", informó la Fiscalía del Edomex.

Fueron localizados a las 16:49 horas del miércoles 17 de septiembre, en el kilómetro 45.5 de la carretera México–Cuautla, a la altura del poblado de San Andrés Metla, sobre la lateral del puente conocido como desviación a Tlalmanalco.

Los actos de investigación realizados hasta este momento, vinculan la muerte de ambos sujetos con un entorno delictivo de distribución y comercialización de narcóticos, en particular los conocidos como “2-CB (Tusi)” y “Coco Channel”, en tanto, las investigaciones permiten relacionar esta actividad con otros delitos como extorsión “gota a gota”, privación de la libertad y secuestro, informó la fiscalía estatal.

