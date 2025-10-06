Vinculan a cuatro por asesinato de B-King y DJ Regio Clown; investigan nexos con la Unión Tepito

La Fiscalía del Estado de México dio a conocer la vinculación a proceso de cuatro personas por su presunta participación en el asesinato de los cantantes colombianos Bayron Sánchez, conocido como B-King, y el DJ Regio Clown, Jorge Herrera.

Ambos artistas fueron encontrados sin vida el pasado 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán, tras haber sido reportados como desaparecidos un día antes en la Ciudad de México (CDMX).

#Justicia #CDMX #Colombianos #FIA #TikToInforma ♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias 🕯️ Colombianos asesinados en México: ¿por qué unos sí y otros no? Byron Sánchez (B-King) y Jorge Herrera (Regio Clown), cantantes colombianos, fueron reportados como desaparecidos el 16 de septiembre tras dar conciertos en CDMX. 📍Sus restos fueron hallados un día después. 🗣️ El presidente Gustavo Petro pidió públicamente su localización con vida. ⏱️ En menos de una semana, se confirmó su identidad, se entregaron los cuerpos y la Fiscalía abrió una carpeta por homicidio. Pero mientras tanto… 👥 Hay madres y padres mexicanos que llevan años gritando por sus desaparecidos. Sin respuesta. Sin avances. Sin justicia. ¿La diferencia es quién lo exige y a quién se escucha? La información en #HechosAM con Vaitiare Mateos (@vaitiaremateos) #Desaparecidos

Vinculan a proceso a 4 personas por el asesinato de los músicos colombianos

El juez fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación, durante el cual los cuatro imputados, entre ellos 3 hombres y una mujer, permanecerán recluidos en el penal de Neza Bordo, mientras se determina su grado de responsabilidad.

Por el momento, son considerados “cooperadores” de los crímenes, y no como autores materiales. De acuerdo con la carpeta de investigación, uno de los detenidos habría facilitado un Mercedes Benz gris que fue utilizado para transportar a las víctimas.

El vehículo incluso habría sido alterado, con rines pintados de rojo, para dificultar su identificación, según lo que detallaron las autoridades.

Peritajes realizados al automóvil permitieron encontrar un vaso con popote con saliva de B-King, elemento que fortaleció la vinculación de los imputados con el doble homicidio.

Detenidos tendrían nexos con la Unión Tepito

La Fiscalía continúa recabando información para determinar si los detenidos formaban parte de la Unión Tepito, grupo delictivo vinculado a la distribución de droga en gran parte de la capital.

Por ahora, un juez de control consideró que los indicios fueron suficientes para mantenerlos vinculados a proceso, pero no para declararlos responsables directos del crimen.

Cronología del asesinato de B-King y DJ Regio Clown: Así llegaron a México

Con base en la información recabada, se sabe que Bayron Sánchez llegó a la CDMX el 11 de septiembre de 2025, acompañado de su mánager, Juan Camilo Gallego.

Viajó de Medellín, Colombia para una presentación programada para el 14 de septiembre en Insurgentes Sur, como parte de los festejos patrios, según compartió el propio artista en un video, donde le agradece al público mexicano.

El 16 de septiembre, ambos cantantes fueron vistos por última vez cuando acudieron a un gimnasio en la exclusiva zona de Polanco. A partir de ese momento se presume que abordaron un Mercedes-Benz con rumbo a la entidad mexiquense.

Un día después, sus cuerpos fueron hallados desmembrados junto a la carretera México-Cuautla, en Cocotitlán. Pero la noticia se confirmó hasta el 21 de septiembre, cuando familiares de B-King viajaron a México para reconocer los cuerpos mediante confronta genética y tatuajes.